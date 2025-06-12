  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Ferdi Zeyrek’in vefatının ardından taziye ziyaretleri sürüyor

Ferdi Zeyrek’in vefatının ardından taziye ziyaretleri sürüyor

Ferdi Zeyrek’in vefatının ardından taziye ziyaretleri sürüyor
Güncelleme:

Geçirdiği talihsiz bir elektrik kazası sonucu hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek için taziye ziyaretleri devam ediyor. Taziye kabulünün ikinci gününde, Başkanımız Ferdi Zeyrek’in ailesi, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel, belediye bürokratları ve vatandaşların baş sağlığı dileklerini kabul etti.

Sadece Manisa’dan değil, çevre illerden ve Türkiye’nin dört bir yanından gelen vatandaşlar, sıcak havaya rağmen saatlerce kuyrukta bekleyerek Fatih Sergi Salonu’nda Başkanımız Ferdi Zeyrek için taziyelerini iletti. Ziyaretçi kuyruğu zaman zaman Valilik binasına kadar uzandı. Taziye ziyaretine; Manisa Valisi Sayın Vahdettin Özkan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcıları, milletvekilleri, Türkiye’nin dört bir yanından gelen belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütlerinin yöneticileri ile binlerce vatandaş katıldı.
 
Cumhuriyet Meydanı’nda da Başkanımız Ferdi Zeyrek için dualar okundu. Vatandaşlar, onun anısına hazırlanan taziye defterini imzalayarak duygu ve düşüncelerini paylaştı.
 
Başkanımız Ferdi Zeyrek için taziye kabulü, 12 Haziran Perşembe günü saat 13.00 – 18.00 saatleri arasında Fatih Sergi Salonu’nda devam edecek. Aynı gün saat 18.30’da ise Hatuniye Camii’nde, Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek’in aziz hatırasına ithafen mevlit okutulacak.

 

text-ad
Etiketler manisa büyükşehir belediyesi manisa Ferdi Zeyrek
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
5 büyükşehirdeki seçim anketinde dengeler değişti! 5 büyükşehirdeki seçim anketinde dengeler değişti! İlk kez hakim karşısına çıkan Ümit Özdağ için karar verildi İlk kez hakim karşısına çıkan Ümit Özdağ için karar verildi Fenerbahçe de istiyordu... Galatasaray için İstanbul'a geliyor Fenerbahçe de istiyordu... Galatasaray için İstanbul'a geliyor Trump resmen duyurdu: ABD ve Çin'den tarife anlaşması Trump resmen duyurdu: ABD ve Çin'den tarife anlaşması Nur Viral'in canlı yayındaki zor anları; Oytun Erbaş'ın sözleri olay oldu Nur Viral'in canlı yayındaki zor anları; Oytun Erbaş'ın sözleri olay oldu Merve Özbey'den cezaevindeki eşi için 150 bin dolarlık imza! Merve Özbey'den cezaevindeki eşi için 150 bin dolarlık imza! Skandal! Depodan tonlarca tarihi geçmiş gıda fışkırdı! Skandal! Depodan tonlarca tarihi geçmiş gıda fışkırdı! İslam Memiş güvenli liman altının 2 alternatifini açıkladı İslam Memiş güvenli liman altının 2 alternatifini açıkladı Havada sigara krizi! Yolcu uçağı iniş yapmak zorunda kaldı Havada sigara krizi! Yolcu uçağı iniş yapmak zorunda kaldı İsrail ordusu Gazze'de yardım bekleyen sivillere ölüm yağdırdı! İsrail ordusu Gazze'de yardım bekleyen sivillere ölüm yağdırdı!
Yaz günü fırtına kabusu: 4 ilde ortalık savaş alanına döndü Yaz günü fırtına kabusu: 4 ilde ortalık savaş alanına döndü ABD'de enflasyon beklentilerin altında kaldı; altın hareketlendi ABD'de enflasyon beklentilerin altında kaldı; altın hareketlendi Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı istifa etti Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı istifa etti İstanbul Barosu'ndan çalışan öğrenciler için ''MESEM'' rehberi İstanbul Barosu'ndan çalışan öğrenciler için ''MESEM'' rehberi Sapanca Gölü'nün derinliklerindeki yarım asırlık sır! Sapanca Gölü'nün derinliklerindeki yarım asırlık sır! Güzel oyuncu Nesrin Cavadzade yaz tatilinden ''manken çatlatmaya'' devam ediyor Güzel oyuncu Nesrin Cavadzade yaz tatilinden ''manken çatlatmaya'' devam ediyor İstanbul'da iş insanı ofisinde öldürüldü! Dehşete düşüren kavga kamerada İstanbul'da iş insanı ofisinde öldürüldü! Dehşete düşüren kavga kamerada Trump'a rest çeken Elon Musk'tan geri adım Trump'a rest çeken Elon Musk'tan geri adım Türkiye'nin bir tarafı sıcaktan terlerken, diğer tarafı yağmura teslim olacak! Türkiye'nin bir tarafı sıcaktan terlerken, diğer tarafı yağmura teslim olacak! Faizsiz kredi veren bankalar limiti yükseltti! Hangi banka ne kadar kredi veriyor? Faizsiz kredi veren bankalar limiti yükseltti! Hangi banka ne kadar kredi veriyor?