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Feslikan'da 800 pehlivan er meydanına çıkacak

Feslikan'da 800 pehlivan er meydanına çıkacak
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26. Uluslararası Feslikan Yaz Şenlikleri ve Yağlı Güreşleri için geri sayım başladı. Güreşlerde bu yıl 55’i başpehlivan olmak üzere 800 pehlivan kol bağlayacak. Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, ''Şenliğimize tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz'' dedi.

Konyaaltı Belediyesi’nin bu yıl Antalya Büyükşehir Belediyesi ile iş birliğinde 26’ncısını gerçekleştireceği Uluslararası Feslikan Yaz Şenlikleri ve Yağlı Güreşleri için geri sayım başladı. Şenlikler 3-4 Ağustos tarihlerinde Feslikan Yaylası’nda gerçekleştirilecek. Etkinlikler kapsamında 3 Ağustos Cumartesi günü saat 20.00’de Türk Halk Müziğinin sevilen seslerinden Nazlı Öksüz ile her yöreye ait şarkı ve türkülere kendi yorumunu katarak seslendiren sahne performansıyla kendine özgü bir tarz yaratan Koray Avcı sahne alacak. 

HUMMALI ÇALIŞMA 

55’i başpehlivan olmak üzere 800 pehlivanın kol bağlayacağı güreşler ise 4 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilecek. Güreşler saat 09.00’da dua okunmasının ardından başlayacak. Konyaaltı Belediyesi ve Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri de etkinlik öncesi güreş sahası çevresinde hummalı bir çalışma başlattı. Ekipler, tribün demirleri, ışıklandırma, tuvaletler ve vatandaşlar tarafından sıkça kullanılan alanlarda iyileştirmeler yaptı. Güreş sahasının çimlerinde düzenleme yapan ekiplerin, etkinlik gününe kadar güreş sahası ve çevresini şenlik ve güreşlere hazır hale getireceği bildirildi.

BAŞKAN KOTAN’DAN DAVET VAR 

Bu yıl 26’ncısı gerçekleştirilecek olan Uluslararası Feslikan Yaz Şenlikleri ve Yağlı Güreşlerine 55’i başpehlivan olmak üzere 800 pehlivanın katılacağını ifade eden Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, “Bu yıl şenliğimizi Antalya Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte gerçekleştiriyoruz. Sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek de etkinliğimizi çok önemsiyor. Şenliğimiz 3 Ağustos Cumartesi akşamı Nazlı Öksüz ve Koray Avcı konseri ile başlayacak, ardından 4 Ağustos Pazar günü  yağlı güreşlerimiz gerçekleşecek. Şenliğimiz için ekiplerimiz günler öncesinden çalışmalara başladı. Bölgede yoğun bir şekilde çalışmalar sürüyor. İki gün boyunca devam edecek olan etkinliklerimize bütün vatandaşlarımızı bekliyorum” dedi

Etiketler konyaaltı konyaaltı belediyesi Cem Kotan
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