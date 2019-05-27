Fethi Yaşar EGEM Platformunu ağırladı

Ege Bölgesi kültürünü Ankara’da tanıtmak ve bölge ile ilgili projelere destek vermek için kurulan EGEM Platformu’nun geleneksel iftar yemeği Yenimahalle Belediyesi ilkadım Salonu’nda yapıldı.

Başkan Fethi Yaşar ve eşi Azize Yaşar’ın ev sahipliği yaptığı iftar davetine CHP Aydın Milletvekili ve Grup Başkan Vekili Bülent Tezcan’ın yanı sıra Ankara’da yaşayan Egeli vatandaşlar katıldı.

“Ramazan hoşgörü, sevgi, kardeşlik ayıdır”

Dualar ile başlayan programda Egeliler hep birlikte oruçlarını açtı. Yemeğin ardından kendisi de bir Egeli olan Başkan Yaşar, hemşerilerine seslendi.

Davetlilerin Ramazan ayını kutlayan Yaşar, “Ramazan barış ve kardeşlik duygularının yoğun olarak yaşandığı bir aydır. Ramazan ayı hoşgörü, sevgi, kardeşlik ayıdır. Ancak maalesef son yıllarda Ramazanlar ne Türkiye’de ne de İslam aleminde huzur içerisinde geçmiyor. Ramazanı bile olması gerektiği gibi manevi duygularla yaşayamıyoruz. Barış ve kardeşliğin egemen olduğu topraklarımızda birlik ve bütünlüğümüzün sonsuza kadar korumalıyız. Bizim farklılıklarımız zenginliğimizdir. Bugün İslam Dünyası’na baktığımızda bir tarafta açlık, bir tarafta kavgalar görüyoruz. Tek dileğimiz bunların biran önce son bulmasıdır” dedi.

Ege, birlik, beraberlik ve kardeşliğin teminatıdır

“Ege, bu ülkede birlik, beraberlik ve kardeşliğin teminatıdır” diyen Aydınlılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı ve EGEM Platformu Dönem Başkanı Halil Apaydın da konuşmasında platform çalışmalarından ve platformun gelecek projelerinden bahsederek, Başkan Yaşar’a 10 yıldır verdiği destekler için teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Feyzullah Okumuş, kendisinin yazdığı “Bir Sevdadır Ege” adlı şiirini okudu.