  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Filenin Sultanları'nın yarı final heyecanı Üsküdar'da dev ekranda yaşanacak

Filenin Sultanları'nın yarı final heyecanı Üsküdar'da dev ekranda yaşanacak

Filenin Sultanları'nın yarı final heyecanı Üsküdar'da dev ekranda yaşanacak
Güncelleme:

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, bu akşam saat 21.00’de İtalya ile yarı final mücadelesine çıkacak. Filenin Sultanları’nın bu heyecanlı mücadelesi, Üsküdar’da dev ekrandan takip edilecek.

Çeyrek finalde Çin’i geçerek yarı final mücadelesine hak kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı, bu akşam İtalya ile karşı karşıya gelecek. Millilerin finale adını yazdıracak mücadelesi Üsküdar Belediyesi tarafından Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde oluşturulan dev ekrandan ücretsiz olarak izlenecek.

“Sandalyeni kap gel” konseptiyle düzenlenecek etkinlikte sporseverleri çeşitli ikramlar da karşılayacak.

Saat 21.00’de başlayacak maç dolayısıyla Üsküdar Belediyesi, kırmızı beyaz konseptiyle, tezahüratlarıyla, zafer dolu bir gecede tüm Üsküdarlıları maç heyecanını birlikte yaşamaya davet etti.

 

Etiketler üsküdar üsküdar belediyesi Sinem Dedetaş
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Sivas'ta korkunç olay: Dünyanın en zehirli yılanı su içerken soktu Sivas'ta korkunç olay: Dünyanın en zehirli yılanı su içerken soktu MEB duyurdu: Okullarda kura dönemi MEB duyurdu: Okullarda kura dönemi Olimpiyatların OnlyFans fenomeni kadın sporcusundan ''twerk'' şovlu sevinç gösterisi Olimpiyatların OnlyFans fenomeni kadın sporcusundan ''twerk'' şovlu sevinç gösterisi Sigaraya bir zam daha geldi Sigaraya bir zam daha geldi Dolar/TL için yabancıların yıl sonu tahminleri belli oldu Dolar/TL için yabancıların yıl sonu tahminleri belli oldu Üç Çinli otomotiv devi daha Türkiye'ye geliyor Üç Çinli otomotiv devi daha Türkiye'ye geliyor Eylem Tok'un mahkemeye sunduğu mektubu ortaya çıktı Eylem Tok'un mahkemeye sunduğu mektubu ortaya çıktı MİT kriptoloji sorularının yanıtlarını açıkladı MİT kriptoloji sorularının yanıtlarını açıkladı İBB'nin Paris'te açtığı İstanbul Evi'nin masrafını ödedi ? İBB'nin Paris'te açtığı İstanbul Evi'nin masrafını ödedi ? TikTok'ta ''Atatürk'ün bana sarıldığı an'' rezaleti TikTok'ta ''Atatürk'ün bana sarıldığı an'' rezaleti
Herkes onu öldü sanıyordu, hurdalıktan çıktı, ailesini reddetti Herkes onu öldü sanıyordu, hurdalıktan çıktı, ailesini reddetti İstanbul Valisi, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı İstanbul Valisi, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı Icardi'den ayrılık sonrası Wanda Nara'yı çıldırtan intikam Icardi'den ayrılık sonrası Wanda Nara'yı çıldırtan intikam Orman yangınında Türk Bayrağı'nı böyle korudular Orman yangınında Türk Bayrağı'nı böyle korudular Avrupa değil, Türkiye... Yüzlerce çiftçi ''hükümet istifa'' sloganlarıyla sokağa döküldü Avrupa değil, Türkiye... Yüzlerce çiftçi ''hükümet istifa'' sloganlarıyla sokağa döküldü Emeklilik sistemi de, maaş hesabı da değişiyor; işte yeni maaş hesabı Emeklilik sistemi de, maaş hesabı da değişiyor; işte yeni maaş hesabı İrem Sak'tan sürpriz karar: Türkiye'yi terk ediyor İrem Sak'tan sürpriz karar: Türkiye'yi terk ediyor Nesrin Cavadzade'nin erkekte aradığı kriterler olay oldu Nesrin Cavadzade'nin erkekte aradığı kriterler olay oldu Emine Ün'ün dönüşü muhteşem oldu: Genç mankenlere meydan okudu Emine Ün'ün dönüşü muhteşem oldu: Genç mankenlere meydan okudu Cansız bedeni asrın felaketinden tam 1,5 yıl sonra bulundu... Cansız bedeni asrın felaketinden tam 1,5 yıl sonra bulundu...