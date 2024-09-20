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Forum Muratpaşa'da eğitim sonuç bildirgesi açıklandı

Forum Muratpaşa'da eğitim sonuç bildirgesi açıklandı
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Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nce düzenlenen ''Türkiye’de eğitim çıkmazı'' başlıklı Forum Muratpaşa’nın sonuç bildirgesi yayımlandı. 11 maddelik ‘derhal reform’ çağrısı yapan bildirgede ''Sürdürülebilir kalkınma ve inovasyon odaklı bir gelecek inşası için okullar bir kuluçka merkezi haline getirilmeli, yenilikçi fikirlere destek sağlayan, onları doğru kaynaklarla buluşturan yapılar olmalıdır'' ifadesine yer verildi.

Eğitim, göç, gelir dağılımı adaletsizliği ve iklim krizi gibi küresel sorunlara çözümler geliştirmeyi hedefleyen Forum Muratpaşa’nın ilki eğitim gündemiyle, çarşamba günü gerçekleşti. Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde düzenlenen forumda Prof. Dr. Rıfat Okçabol, Prof. Dr. Erhan Erkut ve CHP Parti Meclisi Üyesi Prof. Dr. Armağan Erdoğan konuşmacı olarak katılırken, moderatörlüğü gazeteci ve yazar Meliha Okur yaptı. Foruma eğitimciler, öğrenciler ve veliler de katıldı.

Açılış konuşmasını Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın yaptığı forumun sonuç bildirgesi yayınlandı. 11 maddelik bildirge eğitimde ‘derhal’ reform çağrısı yaptı. Sonuç bildirgesinde şu maddeler yer aldı:

1 - Eğitim Yasaları Yeniden Düzenlenmeli
Değerlere saygılı, laik ve bilimsel temellere dayalı, özgür bireyler yetiştiren bir eğitim sistemi kurulmalı.

2 - Eğitim Politikaları Ekonomik Kalkınma Vizyonuyla Oluşturulmalı

Eğitim politikaları, doğru, güvenilir ve şeffaf verilere dayandırılarak oluşturulmalı. Dünya ile rekabetçi ama aynı zamanda dünyaya akredite, ekonomik kalkınmayla birlikte nüfusun ihtiyaçlarına uygun bir projeksiyonla politikalar oluşturulmalı.

3 - Eğitime Daha Fazla Bütçe Ayrılmalı

Eğitimin genel bütçeden aldığı pay artırılarak öğrencilerin daha iyi eğitim almaları sağlanmalı. Okulların fiziksel olanakları geliştirilmeli. Öğrencilerin ücretsiz bir öğün yemek ve temiz içme suyuna erişimi güvence altına alınmalı. Artan bağımlılıklara karşı okullarda güvenlik önlemleri artırılmalı.

4 - Sıralama Sınavları Kaldırılmalı

Mevcut sıralama sınavları kaldırılmalı; öğrencilerin yetkinliklerini dijital içeriklerle yoğun şekilde destekleyen ve geliştiren yeni bir sistem oluşturulmalı.

5 - Yapay Zeka Eğitime Entegre Edilmeli

Yapay zeka eğitim sistemine dahil edilmeli böylece öğrenme süreci daha verimli hale getirilirken öğrencilerin yazılım, otomasyon sistemleri, vb. geliştirebileceği bir eğitim zemini yaratılmalı.

6 - Yetkinlik Temelli Eğitim Başlatılmalı

Eleştirel düşünme, problem çözme ve girişimcilik gibi beceriler öğrencilere kazandırılmalı. Bilim, teknoloji, mühendislik, sanat ve matematik (STEM/STEAM) gibi alanlar bir arada ele alınarak öğrencilerin farklı disiplinleri bir araya getirerek problem çözmeleri teşvik edilmeli.

7 - Hibrit Okullar Kurulmalı

Gerçek hayatla iç içe, çevrimiçi ve girişimciliği teşvik eden hibrit okullar açılmalı. Öğrencilerin duygusal zeka, sosyal beceriler ve empati gibi özelliklerinin gelişimini teşvik edici ortam sağlanmalı.

8 - Okullar Girişimciliği Teşvik Eden Yapılara Dönüştürülmeli

Okullar sadece ders yapılan yerler değil, kültürel etkinlikler ve sosyalleşme merkezleri olmalı. Sürdürülebilir kalkınma ve inovasyon odaklı bir gelecek inşası için okullar bir kuluçka merkezi haline getirilmeli, yenilikçi fikirlere destek sağlayan, onları doğru kaynaklarla buluşturan yapılar olmalı.

9 - Milli Melek Yatırımcı Portföyü Oluşturulmalı

Milli Melek Yatırımcı Portföyü devlet politikası olarak geliştirilmeli. İyi fikirler, etkin, yeterli ve milli girişim sermayesiyle desteklenmeli.

10 - Öğretmen Eğitimi Yeniden Yapılandırılmalı

Öğretmen eğitimi, öğretmenlerin müfredat odaklı bilgi aktarıcılar olmalarının ötesinde rehber ve rol model olmalarını sağlayacak şekilde tasarlanmalı. Teknoloji Okuryazarlığı, Yapay Zeka Eğitimi ve Yabancı Dil Yeterliliği becerileri kazandırılmalı.

11 - Hayat Boyu Öğrenme

Eğitimde sürekli sınıfa kapanma sistemine son verilmeli. İnsanların yaşam alanları her an bir eğitim merkezi olarak düşünülmeli ve tasarlanmalı.

Etiketler muratpaşa muratpaşa belediyesi ümit uysal
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