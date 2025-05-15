Forum Muratpaşa’da gündem: Anayasa Krizi ve Demokratik Ulus Devlet

Muratpaşa Belediyesi'nin, Türkiye ve dünyanın temel sorunlarını ele aldığı Forum Muratpaşa dizisi altıncı oturumuyla devam ediyor. “Anayasa Krizi ve Demokratik Ulus Devlet” başlığıyla gerçekleşecek forum, 17 Mayıs Cumartesi günü saat 13.00’te Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde düzenlenecek.

Gazeteci-yazar Merdan Yanardağ ve Anayasa Hukukçusu Prof. Dr. Süheyl Batum’un konuşmacı olarak yer alacağı forumun moderatörlüğünü gazeteci Evren Özalkuş üstlenecek. Etkinliğin açılış konuşmasını ise Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal yapacak. Başkan Uysal, gıda krizinden iklim değişikliğine, göçten yoksulluğa kadar pek çok soruna çözüm arayan Forum Muratpaşa’nın yeni oturumuna tüm kent sakinlerini davet etti.

Forum Muratpaşa’da bugüne kadar “Eğitim”, “Göç”, “Sosyal Eşitsizlik ve Gelir Dağılımı Adaletsizliği”, “İklim Krizi ve Su” ve “Tarım” başlıkları ele alındı. Eğitim temalı forumda, eğitim yasalarının yeniden düzenlenmesi, sınav sistemlerinin kaldırılması ve eğitim politikalarının ekonomik kalkınma vizyonuyla ele alınması gibi öneriler içeren bir bildiri yayımlandı. Göç konulu forumda, Türkiye’nin depo ülke olmaktan çıkarılması ve göçmenlerin durumuna uygun iskan politikalarının belirlenmesi gibi 11 maddeye yer verildi.

Sosyal Eşitsizlik ve Gelir Dağılımı Adaletsizliği başlıklı forumda, uzun vadeli istihdam yaratacak politikalar, kadın ve gençlerin işgücüne katılımını artıracak çözümler ve vergi adaleti üzerine öneriler sunuldu. İklim Krizi ve Su temalı forumda, uluslararası su yönetimi, yenilenebilir enerji ve ekosistem uyumlu politikalar, su kaynakları ve ekosistem dengesinin korunmasına ilişkin tedbirler ve uygulanabilecek tasarruf ile yatırım planlamaları üzerine bir bildiri yayımlandı.

Tarım temasıyla gerçekleşen forumda ise, Türkiye genelinde en az 500 güçlü üretici kooperatifinin kurulması gerektiği ve bu yapıların alım-satım, üretim, bilgiye erişim ve fiyat regülasyonu gibi alanlarda yetkilendirilmesi gerektiği vurgulandı. Türkiye’nin su altyapısının da yeniden yapılandırılması gerektiği belirtilirken akıllı basınçlı sulama sistemlerinin ekilebilir tüm alanlara ulaştırılması, Tarım AR-GE bütçesinin artırılması ve yerli tohum-hayvan ırklarının kamu eliyle geliştirilmesi gerektiğine de dikkat çekildi.