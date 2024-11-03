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Forum Muratpaşa’da gündem halkın ekonomisi

Forum Muratpaşa’da gündem halkın ekonomisi
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Antalya’da Muratpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen Forum Muratpaşa’da bu ayın gündem konusu tüm Türkiye’yi yakından ilgilendiren ‘Sosyal Eşitsizlik ve Gelir Dağılımı Adaletsizliği’ olarak belirlendi.

Forum, 9 Kasım Cumartesi saat 14.00’te Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Moderatörlüğünü Gazeteci-yazar Meliha Okur’un üstleneceği forumda, CHP Genel Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Yalçın Karatepe, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, İPA Genel Müdürü Oktay Kargül konuşmacı olarak yer alacak.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın dünyanın, Türkiye’nin ve şehirlerin karşı karşıya olduğu sorunların ele alınmasını sağlamak ve daha iyi bir yaşamın olanaklarını değerlendirmek üzere başlattığı Forum Muratpaşa’da kasım ayı gündem konusu ‘Sosyal Eşitsizlik ve Gelir Dağılımı Adaletsizliği’ olarak belirlendi. Gıda krizinden iklim değişikliğine, göç ve mülteci sorunlarından yoksulluğa kadar birçok başlıkta yıl boyunca sürecek olan forumların nihai amacının toplumsal uzlaşıyı sağlamak olduğunu belirten Uysal, “Muratpaşa, sorunlara çözüm arayışının da adresi olacak” dedi.

İlk forumda ‘eğitim’ ikinci forumda ‘göç’  konusunu ele alan Forum Muratpaşa’nın sonuç bildirgeleri tüm Türkiye’yle paylaşıldı. Forum Muratpaşa’nın ‘eğitim’ forumu sonuç bildirgesinde, eğitim yasalarının yeniden düzenlenmesi, eğitim politikalarının ekonomik kalkınma vizyonuyla ele alınması ve sıralama sınavlarının kaldırılması gibi 11 başlıkta ‘derhal reform’ çağrısında bulunuldu.

‘Göç’ temasıyla gerçekleşen forumun sonuç bildirgesinde ise göç politikalarının Türkiye gerçeklerine uygun olması ve geri dönüşün sağlanması, Türkiye’nin depo ülke olmaktan çıkması, göçmenlerin durumunun kategorize edilerek iskan politikalarının belirlenmesi gibi 11 madde yer aldı.

Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde 9 Kasım saat 14.00’te düzenlenecek üçüncü forumda ise sosyal eşitsizlik ve gelir dağılımı adaletsizliği konusu ele alınacak. Moderatörlüğünü Gazeteci-yazar Meliha Okur’un üstleneceği forumda, CHP Genel Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Yalçın Karatepe, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, İPA Genel Müdürü Oktay Kargül konuşmacı olarak yer alacak.

 

Etiketler muratpaşa muratpaşa belediyesi ümit uysal
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