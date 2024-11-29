Forum Muratpaşa’da gündem: İklim Krizi ve Su

Muratpaşa Belediyesi’nin her ay farklı bir konuyu ele aldığı Forum Muratpaşa’nın aralık ayı gündemi, tüm dünyayı yakından ilgilendiren ''İklim Krizi ve Su'' olacak. Forum, 7 Aralık Cumartesi günü saat 14.00’te Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek.

Moderatörlüğünü gazeteci-yazar Meliha Okur’un üstleneceği bu önemli etkinlikte, Su Politikaları Derneği Başkanı Dursun Yıldız, TEMA Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Dr. Hikmet Öztürk ve Türkiye Bilimler Akademisi Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar konuşmacı olarak yer alacak.



Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Forum Muratpaşa’yı, dünyanın, Türkiye’nin ve şehirlerin karşı karşıya kaldığı sorunları ele almak ve daha iyi bir yaşamın olanaklarını tartışmak amacıyla başlattıklarını belirtti. Uysal, “Gıda krizinden iklim değişikliğine, göçten yoksulluğa kadar pek çok başlıkta çözümler aramayı sürdürüyoruz. Muratpaşa, bu arayışın adresi olacak” dedi.



Forum Muratpaşa’da daha önce “Eğitim”, “Göç” ve “Sosyal Eşitsizlik ile Gelir Dağılımı Adaletsizliği” başlıkları ele alındı.



Eğitim temalı forumda, eğitim yasalarının yeniden düzenlenmesi, sınav sistemlerinin kaldırılması ve eğitim politikalarının ekonomik kalkınma vizyonuyla ele alınması gibi öneriler içeren bir sonuç bildirgesi yayımlandı.



Göç forumunda ise, Türkiye’nin depo ülke olmaktan çıkarılması, göçmenlerin durumuna uygun iskan politikalarının belirlenmesi gibi 11 maddeye yer verildi.



Sosyal Eşitsizlik ve Gelir Dağılımı Adaletsizliği temalı forumda, uzun vadeli istihdam yaratacak politikalar, kadın ve gençlerin işgücüne katılımını artıracak çözümler ve vergi adaleti üzerine öneriler sunuldu.



Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde düzenlenecek aralık ayı forumunda ise su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı, iklim krizine karşı alınacak önlemler ve toplumsal farkındalığın artırılması üzerine fikirler paylaşılacak.