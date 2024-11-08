  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Forum Muratpaşa’da gündem ''Sosyal Eşitsizlik ve Gelir Dağılımı Adaletsizliği''

Forum Muratpaşa’da gündem ''Sosyal Eşitsizlik ve Gelir Dağılımı Adaletsizliği''

Forum Muratpaşa’da gündem ''Sosyal Eşitsizlik ve Gelir Dağılımı Adaletsizliği''
Güncelleme:

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen Forum Muratpaşa’da bu ayın gündem konusu tüm Türkiye’yi yakından ilgilendiren ‘Sosyal Eşitsizlik ve Gelir Dağılımı Adaletsizliği’ olarak belirlendi. Forum, 9 Kasım Cumartesi saat 14.00’te Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Moderatörlüğünü Gazeteci-yazar Meliha Okur’un üstleneceği forumda, Ekonomi Gazetecisi Erdal Sağlam, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, İPA Genel Müdürü Oktay Kargül konuşmacı olarak yer alacak.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın dünyanın, Türkiye’nin ve şehirlerin karşı karşıya olduğu sorunların ele alınmasını sağlamak ve daha iyi bir yaşamın olanaklarını değerlendirmek üzere başlattığı Forum Muratpaşa’da kasım ayı gündem konusu ‘Sosyal Eşitsizlik ve Gelir Dağılımı Adaletsizliği’ olarak belirlendi. Gıda krizinden iklim değişikliğine, göç ve mülteci sorunlarından yoksulluğa kadar birçok başlıkta yıl boyunca sürecek olan forumların nihai amacının toplumsal uzlaşıyı sağlamak olduğunu belirten Uysal, “Muratpaşa, sorunlara çözüm arayışının da adresi olacak” dedi.

İlk forumda ‘eğitim’ ikinci forumda ‘göç’  konusunu ele alan Forum Muratpaşa’nın sonuç bildirgeleri tüm Türkiye’yle paylaşıldı. Forum Muratpaşa’nın ‘eğitim’ forumu sonuç bildirgesinde, eğitim yasalarının yeniden düzenlenmesi, eğitim politikalarının ekonomik kalkınma vizyonuyla ele alınması ve sıralama sınavlarının kaldırılması gibi 11 başlıkta ‘derhal reform’ çağrısında bulunuldu.

‘Göç’ temasıyla gerçekleşen forumun sonuç bildirgesinde ise göç politikalarının Türkiye gerçeklerine uygun olması ve geri dönüşün sağlanması, Türkiye’nin depo ülke olmaktan çıkması, göçmenlerin durumunun kategorize edilerek iskan politikalarının belirlenmesi gibi 11 madde yer aldı.

Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde 9 Kasım saat 14.00’te düzenlenecek üçüncü forumda ise sosyal eşitsizlik ve gelir dağılımı adaletsizliği konusu ele alınacak. Moderatörlüğünü Gazeteci-yazar Meliha Okur’un üstleneceği forumda, Ekonomi Gazetecisi Erdal Sağlam, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, İPA Genel Müdürü Oktay Kargül konuşmacı olarak yer alacak.

Etiketler muratpaşa muratpaşa belediyesi ümit uysal
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Trafikte bunu yapan yandı: Cezası 15 katına çıkıyor Trafikte bunu yapan yandı: Cezası 15 katına çıkıyor Kamyonetin kasasında 11 ceset bulundu Kamyonetin kasasında 11 ceset bulundu Narin cinayeti davasında ikinci gün: ''Bu kadar çelişki olması gayet normal'' Narin cinayeti davasında ikinci gün: ''Bu kadar çelişki olması gayet normal'' Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini güncelledi Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini güncelledi Masaj salonunda fuhuş yaparken yakalandı; ifadesi şoke etti Masaj salonunda fuhuş yaparken yakalandı; ifadesi şoke etti İşte en çok tercih edilen ikinci el otomobiller İşte en çok tercih edilen ikinci el otomobiller Wanda Nara'dan ayrılan Icardi'den bomba hamle Wanda Nara'dan ayrılan Icardi'den bomba hamle Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Kasım kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Kasım kararı Yemeklere lezzet değil zehir katıyor: Dünyanın en sağlıksız gıdası açıklandı Yemeklere lezzet değil zehir katıyor: Dünyanın en sağlıksız gıdası açıklandı WhatsApp'a 5 özellik birden geliyor WhatsApp'a 5 özellik birden geliyor
UEFA ülke puanı sıralaması değişti UEFA ülke puanı sıralaması değişti Meteoroloji'den 10 il için uyarı: Sağanak yağış geliyor Meteoroloji'den 10 il için uyarı: Sağanak yağış geliyor Fenerbahçe, Avrupa'da ilk mağlubiyetini aldı Fenerbahçe, Avrupa'da ilk mağlubiyetini aldı Ebru Şallı ve Uğur Akkuş boşanıyor: ''Meğer her şey paraymış'' Ebru Şallı ve Uğur Akkuş boşanıyor: ''Meğer her şey paraymış'' Kadın hastaya iğrenç taciz kamerada Kadın hastaya iğrenç taciz kamerada Böyle boşanma sebebi ne görüldü ne duyuldu Böyle boşanma sebebi ne görüldü ne duyuldu Galatasaray'da Icardi depremi: Sezonu kapattı Galatasaray'da Icardi depremi: Sezonu kapattı Görüntüler İstanbul'dan: Deniz suyu çekildi, balıkçılar ava çıkamadı Görüntüler İstanbul'dan: Deniz suyu çekildi, balıkçılar ava çıkamadı Döner, köfte, börek... Hileli gıdalar listesi güncellendi Döner, köfte, börek... Hileli gıdalar listesi güncellendi İsraillilere meydan dayağı: Yaralılar var İsraillilere meydan dayağı: Yaralılar var