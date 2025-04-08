Forum Muratpaşa'da gündem tarım

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin, Türkiye ve dünyanın sorun alanlarına odaklandığı Forum Muratpaşa dizisinin beşincisi ‘tarım’ gündemiyle düzenlenecek. Forumun yeni oturumu, 12 Nisan Cumartesi saat 14.00’te Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Gazeteci-yazar Meliha Okur’un moderatörlüğünde gerçekleşecek etkinlikte, Tarım Politikaları Uzmanı Ergin Kahveci, Ziraat Mühendisi İbrahim Oğuz ve Simurg Kadın Kooperatifleri Birliği Başkanı Sibel Uyar konuşmacı olarak yer alacak.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Forum Muratpaşa’yı, dünyanın, Türkiye’nin ve şehirlerin karşı karşıya kaldığı sorunları ele almak ve daha iyi bir yaşamın olanaklarını tartışmak amacıyla başlattıklarını belirtti. Uysal, “Gıda krizinden iklim değişikliğine, göçten yoksulluğa kadar pek çok başlıkta çözümler aramayı sürdürüyoruz” dedi.

Forum Muratpaşa’da bugüne kadar “Eğitim”, “Göç”, “Sosyal Eşitsizlik ve Gelir Dağılımı Adaletsizliği”, “İklim Krizi ve Su” başlıkları ele alındı. Eğitim temalı forumda, eğitim yasalarının yeniden düzenlenmesi, sınav sistemlerinin kaldırılması ve eğitim politikalarının ekonomik kalkınma vizyonuyla ele alınması gibi öneriler içeren bir bildiri yayımlandı.

Göç konulu forumda, Türkiye’nin depo ülke olmaktan çıkarılması ve göçmenlerin durumuna uygun iskan politikalarının belirlenmesi gibi 11 maddeye yer verildi. Sosyal Eşitsizlik ve Gelir Dağılımı Adaletsizliği başlıklı forumda, uzun vadeli istihdam yaratacak politikalar, kadın ve gençlerin işgücüne katılımını artıracak çözümler ve vergi adaleti üzerine öneriler sunuldu. İklim Krizi ve Su temalı forumda ise, uluslararası su yönetimi, yenilenebilir enerji ve ekosistem uyumlu politikalar, su kaynakları ve ekosistem dengesinin korunmasına ilişkin tedbirler ve uygulanabilecek tasarruf ile yatırım planlamaları üzerine bir bildiri yayımlandı.