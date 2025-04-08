  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Forum Muratpaşa'da gündem tarım

Forum Muratpaşa'da gündem tarım

Forum Muratpaşa'da gündem tarım
Güncelleme:

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin, Türkiye ve dünyanın sorun alanlarına odaklandığı Forum Muratpaşa dizisinin beşincisi ‘tarım’ gündemiyle düzenlenecek. Forumun yeni oturumu, 12 Nisan Cumartesi saat 14.00’te Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Gazeteci-yazar Meliha Okur’un moderatörlüğünde gerçekleşecek etkinlikte, Tarım Politikaları Uzmanı Ergin Kahveci, Ziraat Mühendisi İbrahim Oğuz ve Simurg Kadın Kooperatifleri Birliği Başkanı Sibel Uyar konuşmacı olarak yer alacak.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Forum Muratpaşa’yı, dünyanın, Türkiye’nin ve şehirlerin karşı karşıya kaldığı sorunları ele almak ve daha iyi bir yaşamın olanaklarını tartışmak amacıyla başlattıklarını belirtti. Uysal, “Gıda krizinden iklim değişikliğine, göçten yoksulluğa kadar pek çok başlıkta çözümler aramayı sürdürüyoruz” dedi.

Forum Muratpaşa’da bugüne kadar “Eğitim”, “Göç”, “Sosyal Eşitsizlik ve Gelir Dağılımı Adaletsizliği”, “İklim Krizi ve Su” başlıkları ele alındı. Eğitim temalı forumda, eğitim yasalarının yeniden düzenlenmesi, sınav sistemlerinin kaldırılması ve eğitim politikalarının ekonomik kalkınma vizyonuyla ele alınması gibi öneriler içeren bir bildiri yayımlandı.

Göç konulu forumda, Türkiye’nin depo ülke olmaktan çıkarılması ve göçmenlerin durumuna uygun iskan politikalarının belirlenmesi gibi 11 maddeye yer verildi. Sosyal Eşitsizlik ve Gelir Dağılımı Adaletsizliği başlıklı forumda, uzun vadeli istihdam yaratacak politikalar, kadın ve gençlerin işgücüne katılımını artıracak çözümler ve vergi adaleti üzerine öneriler sunuldu. İklim Krizi ve Su temalı forumda ise, uluslararası su yönetimi, yenilenebilir enerji ve ekosistem uyumlu politikalar, su kaynakları ve ekosistem dengesinin korunmasına ilişkin tedbirler ve uygulanabilecek tasarruf ile yatırım planlamaları üzerine bir bildiri yayımlandı.

text-ad
Etiketler muratpaşa muratpaşa belediyesi ümit uysal
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Yeni Akit'ten Mahir Polat için tepki çeken başlık Yeni Akit'ten Mahir Polat için tepki çeken başlık Kar, sağanak, fırtına ve çamur yağmuru geliyor! Kar, sağanak, fırtına ve çamur yağmuru geliyor! İmamoğlu ailesinin yazlık evinde dikkat çeken hareketlilik İmamoğlu ailesinin yazlık evinde dikkat çeken hareketlilik İstanbul'da korkunç olay: Pencereye ip bağlayıp intihar eti İstanbul'da korkunç olay: Pencereye ip bağlayıp intihar eti Ünlü rapçi ters kelepçeyle gözaltına alındı Ünlü rapçi ters kelepçeyle gözaltına alındı Yumurta kanatlandı, fiyatlar altı başını gidiyor! İşte artışın sebebi Yumurta kanatlandı, fiyatlar altı başını gidiyor! İşte artışın sebebi Bakan Yerlikaya açıkladı: Trafik Kanunu değişiyor Bakan Yerlikaya açıkladı: Trafik Kanunu değişiyor Kilosu 500 TL! 4 dönüm serada üretim yapan çiftçi para basıyor Kilosu 500 TL! 4 dönüm serada üretim yapan çiftçi para basıyor Sınır kapısına gizli kamera yerleştirildi, skandal ortaya çıktı Sınır kapısına gizli kamera yerleştirildi, skandal ortaya çıktı Türkiye'de eşi benzeri olmayan mahalle: Çocuklar sağır ve dilsiz doğuyor Türkiye'de eşi benzeri olmayan mahalle: Çocuklar sağır ve dilsiz doğuyor
Oyuncu Metin Yıldız'ın İmamoğlu paylaşımı tepki çekti Oyuncu Metin Yıldız'ın İmamoğlu paylaşımı tepki çekti Akaryakıt fiyatlarına haftanın ilk indirimi geldi Akaryakıt fiyatlarına haftanın ilk indirimi geldi Ahmet Çakar, Mourinho'ya ağzına geleni söyledi: ''Sınır dışı edilmeli'' Ahmet Çakar, Mourinho'ya ağzına geleni söyledi: ''Sınır dışı edilmeli'' Okulların kapanış tarihi öne mi çekiliyor? Okulların kapanış tarihi öne mi çekiliyor? CHP İstanbul'da sokağa iniyor: Mitingin yeri ve saati açıklandı CHP İstanbul'da sokağa iniyor: Mitingin yeri ve saati açıklandı Olaylı derbi sonrası sular durulmuyor! Okan Buruk'tan Mourinho'ya yanıt gecikmedi Olaylı derbi sonrası sular durulmuyor! Okan Buruk'tan Mourinho'ya yanıt gecikmedi Ankara'da minibüsteki tacizci kamerada Ankara'da minibüsteki tacizci kamerada Survivor sunucusu Murat Ceylan'ın sürpriz aşkı! Yeni sevgilisi Teşkilat'ın oyuncusu çıktı! Survivor sunucusu Murat Ceylan'ın sürpriz aşkı! Yeni sevgilisi Teşkilat'ın oyuncusu çıktı! Türkiye'nin saklı cenneti ''Gökkuşağı Tepeleri'' keşfedilmeyi bekliyor Türkiye'nin saklı cenneti ''Gökkuşağı Tepeleri'' keşfedilmeyi bekliyor ''Yılan Adası'' değil burası Hakkari! Her taşın altından onlar çıkıyor ''Yılan Adası'' değil burası Hakkari! Her taşın altından onlar çıkıyor