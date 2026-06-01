Gastronomi temsilcileri Muratpaşa'da Antalya Lokantası’nda buluştu

Muratpaşa Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren yerel lezzetlerin ve coğrafi işaretli ürünlerin önemli bir noktası haline gelen Antalya Lokantası, Chaine des Rotisseurs Gastronomi Derneği’nin mayıs ayı tadım gününe ev sahipliği yaptı. Programda Belediye Başkanı Ümit Uysal da yer aldı.

Yaklaşık 25 bin üyesiyle 80’den fazla ülkede faaliyet gösteren uluslararası gastronomi derneği Chaine des Rotisseurs’un mayıs ayı yemek organizasyonu, Muratpaşa Belediyesi’nin bir yaşam alanına dönüştürdüğü Prof. Dr. Erdal İnönü Kent Parkı içerisinde bulunan Antalya Lokantası’nda gerçekleştirildi. Gastronomi ve mutfak sanatlarının gelişimini destekleyen derneğin buluşmasına Başkan Uysal’da katıldı.

Başkan Uysal, programda yaptığı konuşmada mutfak kültürünün korunmasının ve gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine dikkat çekti. Yerel ürünlerin tescillenmesi ve markalaşmasının büyük değer taşıdığına dikkat çeken Başkan Uysal, “Mutfak çok kıymetli. Yerel ürünlerin tescili ve markalaşması, zaman içinde dünya çapındaki değerlerinin kayıt altına alınması anlamına geliyor. Bir ürünün ya da tadın kaybolmasının önlenmesi, kayıt altına alınması ve standartlarının belirlenmesi bu işin temeli” dedi.

Türkiye’nin eşsiz bir mutfak zenginliğine sahip olduğunu vurgulayan Başkan Uysal, “Bir ucumuz Kafkasya mutfağı, diğer ucumuz Ege’nin bitki cenneti. Bir tarafımız Karadeniz mutfağı, diğer tarafımız Orta Anadolu mutfağı. Akdeniz’de çok güzel vadilere, zengin bir bitki örtüsüne ve muhteşem bir faunaya sahibiz. Bunun sonucunda da son derece renkli bir mutfağa sahibiz” diye konuştu.

Muratpaşa Belediyesi olarak gastronomi mirasının kayıt altına alınması, sergilenmesi ve tanıtılmasını görev edindiklerini belirten Başkan Uysal, gastronomi mirasının korunmasında yerel yönetimlerin etkisine ve önemine dikkat çekti. Başkan Uysal, “Bir gün Türk mutfağının dünya mutfakları arasında çok ön sıralarda yer almasını hayal ediyorum. Çünkü bunu hak ediyor” dedi.

Chaine des Rotisseurs Derneği Antalya Şubesi Başkanı Mahmut Nihat Tümkaya ise yerel ürünleri ve coğrafi tescilli ürünleri odağına alan Antalya Lokantası’nda mayıs ayı yemeklerini gerçekleştirmekten onur duyduğunu söyleyerek teşekkür etti. Program sonunda ise Başkan Uysal’a plaket takdim etti.