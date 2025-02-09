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Gazeteci ve Yazar Ayşe Kulin, Beşiktaş Beltaş Kitap Kafe’de okurlarıyla buluştu

Gazeteci ve Yazar Ayşe Kulin, Beşiktaş Beltaş Kitap Kafe’de okurlarıyla buluştu
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Beşiktaş Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Beltaş Kitap Kafe, bu ay gazeteci-yazar Ayşe Kulin’i ağırladı. Okurlarıyla bir araya gelerek kitapları ve öyküleri üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştiren usta yazar, katılımcıların kitaplarını imzaladı.

Beşiktaş Belediyesi’nin Beşiktaş sahilinde yer alan Beltaş Kitap Kafe’de düzenlediği söyleşi ve imza günleri, sanatseverlerle edebiyat dünyasının önemli isimlerini buluşturmaya devam ediyor. Bu ayın konuğu olan Ayşe Kulin, okurlarıyla buluşarak kitapları üzerine sohbet etti.

‘BEN ATATÜRK’ÜN KALEMİYİM'

Söyleşi sırasında katılımcıların sorularını yanıtlayan Kulin, aldığı ödüllerle ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Benim aldığım en önemli ödül, Roma’da Nefes Nefese kitabımla kazandığım ödüldür. Ancak hayatıma en çok etki eden ödül Cumhuriyet Ödülü’dür. Çünkü ben Atatürk’ün kalemiyim. Cumhuriyet, benim için herkesin birbirine saygı duyduğu, kadın ve erkeğin eşit olduğu bir yönetim demektir. Bugünkü haklarımızı ve özgürlüklerimizi Cumhuriyet’e borçluyuz.”

Beşiktaş Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Beltaş Kitap Kafe, bu ay gazeteci-yazar Ayşe Kulin’i ağırladı. Okurlarıyla bir araya gelerek kitapları ve öyküleri üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştiren usta yazar, katılımcıların kitaplarını imzaladı.

Ayşe Kulin, Köprü romanı hakkında gelen bir soruya ise; Erzincan’da bir imza törenine katıldığında dönemin valisi Recep Yazıcıoğlu ile tanıştığını, onun çok çalışkan ve ileri görüşlü bir insan olduğunu belirterek Köprü kitabının, onun vizyonunu yansıtan ve günümüze de ışık tutan bir eser olduğunu ifade ederek cevap verdi.

Söyleşi sonunda okurlarının kitaplarını imzalayan Ayşe Kulin, yoğun ilgiyle karşılandı. Beşiktaş Belediyesi, etkinlik sonrası yazara teşekkür ederek çiçek takdim etti.

Etiketler Beşiktaş beşiktaş belediyesi
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