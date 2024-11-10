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  4. Gazi Mustafa Kemal Atatürk aramızdan ayrılışının 86.yıl dönümünde Sancaktepe'de anıldı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk aramızdan ayrılışının 86.yıl dönümünde Sancaktepe'de anıldı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk aramızdan ayrılışının 86.yıl dönümünde Sancaktepe'de anıldı
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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yılında Sancaktepe'de düzenlenen törenle anıldı.

Anma törenine Sancaktepe Kaymakam Vekili Bekir Dınkırcı, Sancaktepe Belediye Başkanın Alper Yeğin, Garnizon Komutanı, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Atatürk büstüne çelenk konması ile başlayan törende  saat 09.05'te siren sesi eşliğinde saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra Şehit Yüzbaşı Yusuf Kenan Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi konferans salonunda öğretmen ve öğrenciler tarafından hazırlanan anma töreninde günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapılarak şiirler okundu. Anma töreni öğrenci ve öğretmenler tarafından  hazırlanan  gösteri  ile  son buldu.

 

Etiketler sancaktepe sancaktepe belediyesi Alper Yeğin
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