Gebze’de İmamoğlu coşkusu: Bugünün işini yarına bırakmayalım, 14 Mayıs'ta bu işi bitirelim

İBB Başkanı ve Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu, kalabalıkların akın ettiği Gebze Halk Buluşması’nda konuştu.

Seçime az bir zaman kaldığını belirten İmamoğlu, “Millet İttifakının büyük şemsiyenin altında hep birlikte muazzam bir bütünleşme oluşuyor. Niye bir bütünleşme bu biliyor musunuz? Çünkü kardeşliği hissetmeyi özlemişiz. Birleşe birleşe kazanacağız. Ama bu iş orada bitmeyecek, birleşe birleşe yöneteceğiz. O ne diyor? ‘Ben yönetirim’ diyor. O ne diyor? ‘Ben bilirim’ diyor. ‘En iyisini ben yaparım’ diyor. ‘En iyisini ben bilirim’ diyor. Biz ne diyoruz? Bu milletin aklı bu millete yeter, yeter, yeter. Diyoruz ki ‘ben bilirim’ diyen, ‘git kendi aklını evinde kullan’. Hadi evine, güle güle…” ifadelerini kullandı. “Yirmi yılda bu iktidarın üzerinde çok kir birikti” diyen İmamoğlu, “O yüzden ekonomi çarkları, devletin çarkları da dönmüyor. Devlet dediğin sizlerin, hepimizin ortak evi, evi kirli tutmaya gelmez. Temizliği zamanında yapmak gerekir. Evi zamanında havalandırmak gerekir. Eskiyeni, bozulanı çürüyeni, zamanında değiştirmek gerekir. Gecikirsen derdin büyür, gecikirsen zararın büyür. 86 milyon sahibi olduğumuz ortak evimizi, devletimizi temizleyip havalandırmanın, yenilemenin tam zamanıdır. Gecikmeyelim, derdimizi büyütmeyelim, zararımızı büyütmeyelim. Bugünün işini, yarına bırakmayalım.14 Mayıs'ta bu işi bitirelim” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’da İBB Genç Yetenek Programı ile başladığı mesaisine, Adıyaman Kahta ve Ordu Halk Buluşmaları ile devam etti. Meydanları dolduran kalabalıklara hitap eden İmamoğlu, buluşmaların ardından yeniden İstanbul’a döndü. İstanbul’dan ayağının tozuyla Gebze’ye geçen İmamoğlu, Mevlana Kapalı Pazar Alanı’nı akın akın dolduran kalabalığa seslendi. Konuşmasını sevgi gösterileri ve ‘Ekrem Başkan’ sloganları altında gerçekleştiren İmamoğlu, mitinge katılan gençleri sahneye davet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi. 13. Cumhurbaşkanı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na benzerliğiyle dikkat çeken katılımcıyı fark eden İmamoğlu, sahneye davet ettiği misafirine “Bu yüzle bu millet sizi sevgiye boğar haberin olsun” dedi. İmamoğlu, konuşmasında özetle şunları söyledi:

“BU SEÇİMDE BİR REJİM DEĞİŞİYOR”

“Bu seçim farklı bir seçim. Partilerin ve particiliğin önemini kaybettiği bir seçim. Bu seçimden ziyade bir referandum. Bu seçimde bir rejim değişiyor. Bu referandumda sadece iki taraf yarışıyor. Bir taraf diyor ki; ‘ayrışa ayrışa kazanacağız’. Bunu diyenler sadece bir avuç insan. Kendi aralarında konuşup duruyorlar. Onlar bu milleti ayrıştırıp, karıştırmak ve koltuklarını korumak derdinde. Ötekileştirmek derdinde. Sen karşıdasın. ‘Ben bu taraftayım’ diyorlar. Fırsat buldukça toplumu kutuplaştırıyor. Biz ise diğer taraf. Ne diyoruz? Millet ittifakı olarak. birleşe birleşe kazanacağız. Biz diyoruz ‘Kocaman biz’ var. Herkesi bir ve eşit görüyoruz. 86 milyon var. Siz varsınız siz. Çünkü 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu var. Bu büyük bir şemsiye, bu büyük bir şemsiyenin üzerinde hak, hukuk, adalet yazıyor.”

BU MİLLETİN AKLI BU MİLLETE YETER

“O şemsiyenin altında, o büyük şemsiyenin altında hep birlikte muazzam bir bütünleşme oluşuyor. Niye bir bütünleşme bu biliyor musunuz? Çünkü kardeşliği hissetmeyi özlemişiz. Birleşe birleşe kazanacağız. Ama bu iş orada bitmeyecek, birleşe birleşe yöneteceğiz. O ne diyor? Ben yönetirim diyor. O ne diyor? ‘Ben bilirim’ diyor. ‘En iyisini ben yaparım’ diyor. ‘En iyisini ben bilirim’ diyor. Biz ne diyoruz? Bu milletin aklı bu millete yeter, yeter,yeter. Diyoruz ki ben bilirim diyen, git kendi aklını evinde kullan. Hadi evine, güle güle…”

BİZ MECLİSİN DEĞERİNİ BİLİRİZ

“Birleşe birleşe yönetmek nasıl olur size söyleyeyim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olur. Ne yaptılar bugüne kadar? Muhalefeti kanun tekliflerini reddettiler. Muhalefeti yok saydılar. Halbuki bu yüce meclis hepimizin. İktidarıyla, muhalefetiyle, milli iradeyi hep birlikte temsil ediyor. Muhalefetten mi, iktidardan mı geldi diye bakmadan, halkın yararına ne varsa, hep birlikte yeni 15 Mayıs döneminde hep birlikte yasalaştıracağız. Çünkü biz milli iradenin üstünlüğüne saygı duyarız. Çünkü biz meclisin değerini biliriz. Biz bunu Mustafa Kemal Atatürk'ten öğrendik.”

BASKI ALTINDAKİ MİLLETVEKİLLERİ, BAKANLAR, BELEDİYE BAŞKANLARI…

“15 Mayıs'tan sonra hangi belediye, hangi partinin diye dönüp bakmayacağız. Bizim kapımızı çalmaktan korkuyorlar. Bizi aramaktan korkuyorlar. Bize cevap vermekten korkuyorlar. Kim onlar biliyor musunuz? Bu hükümetin o tek kişilik aklın baskısı altındaki milletvekilleri, bakanlar, belediye başkanları. Ya kardeşim seni halk seçti, beni halk seçti. Biz konuşamayacağız. Ama bunu onlara öğreteceğiz. Biz partisine bakmadan herkesle konuşacağız, herkesle buluşacağız. Muhalefet belediyesi diye bir şey tanımayacağız. Onların yaptığı gibi muhalefet belediyelerinin işlerini engellemek, geciktirmek gibi şeyleri. yapmayacağız. Türkiye çok güçlü bir hükümet, belediye iş birliği yaşayacak. Bütün şehirlerimizi kucaklayacağız.”

AK PARTİ'YE OY VERMİŞ VATANDAŞLARIMIZ BİZE HAKKIMIZI TESLİM EDECEK

Yıllarca milletin evlatlarını mülakat yoluyla devlet kapısının dışında tutanlardan asla olmayacağız. Mülakatçı hemen çöpe atacağız. Kamuda partizanlığa asla müsaade etmeyeceğiz. Kamu ihaleleri sürecini mutlaka ama mutlaka şeffaf yapacağız. Partisine kim olduğuna bakmayacağız. Kim hak ediyorsa ihale onun olacak. Çok değil iktidarda daha bir yılı doldurmadan göreceksiniz; AK Parti'ye oy vermiş vatandaşlarımız bize hakkımızı teslim edecek. Diyecek k; evet AK Parti icraat yaptı ama bu yeni hükümet daha fazlasını yapıyor. Daha hızlı, çok daha doğru yapıyor. AK Parti'ye gönül vermiş değerli yurttaşlarımız, bunlar parti ayrımı yapmıyor. İnsanlara eşit bakıyor. Hiç kimseyi dışlamıyor. Helal olsun diyecekler. Helal olsun diyecekler. Adım gibi eminim.”

“BUNLARIN DÖNEMİ BİTTİ”

“İstanbul'da bunu yaşıyorum. Ben sokaklarda, çarşıda, pazarda, her gün seçimde bana oy vermemiş İstanbullular, ‘ön yargılarımız vardı kırdınız’ diye teşekkür ediyorlar bana, yaşıyorum. Yalnız ben tüm belediye başkanlarımız da aynısını yaşıyor. İşte burada İzmit Belediye Başkanımız Fatma Hanım aynı şeyi yaşıyorlar. Bizim işimiz çözüm üretmek. Bizim işimiz icraat yapmak. Bu ülkenin sorunlarını biz çözeriz. Bu ülkede yaşanan ekonomik krizin nedeni tamamen bu yönetimin akıl dışı politikalarıdır. Bütün bu sorunları bunlar çözemez. Bunların dönemi bitti.”

“BEŞ YILDAN DAHA KISA SÜREDE 15 BİN DOLAR KİŞİ BAŞI GELİRE YAKLAŞACAĞIZ”

“Türkiye'nin yakın tarihinde bizim canım Türk Liramız hiç bu kadar değersiz olmamıştı. Halkımızın alım gücü hiç bu kadar düşmemişti. Hem kur, hem de enflasyon baskısıyla eridi İşçi kardeşlerimizi, dünyanın en ucuz iş gücü olarak görüyorlar. Sanayicilerimizi dünya ile rekabette ne yazık ki aşağı çektiler. Girdi maliyetleri, enerji fiyatları, sanayicilerimizi zorluyor. Bakın burası Gebze. Burada sanayici var. Burada emekçi kardeşlerim var. Üreten kardeşlerim var. Her bir taraftan alım gücü düşüyor. İşte, Emekçilerimiz hem para kazanamayan çarkını döndüremeyen, dünyayla rekabet edemeyen sanayicilerimiz. Bunların hepsi yanlış ekonomi politikaları. Sanayicilerimiz için de çok zorlu bir ortam oluşturdular. Biz Millet İttifakı olarak, becerikli ve uzman kadrolarla ekonomiyi düzelteceğiz. Ülkemizi dünyada ilk 10 ekonomiye yaklaştıracak, hak ettiği sıraya ulaştıracağız. Gençlere yeni bir gelecek hazırlayacağız. İki yıl içerisinde göreceksiniz enflasyonu tek haneli rakama indireceğiz. İki yıl içerisinde Türkiye ekonomisi trilyon dolarlık bir ekonomi olacak. Beş yıldan daha kısa sürede 15 bin dolar kişi başı gelire yaklaşacağız. İşsizliği acilen tek haneli rakamlara indireceğiz. Kadınların iş gücüne katılım oranını yüzde 50 hedefine yaklaştıracağız.”

GECİKİRSEN DERDİN BÜYÜR

“Yirmi yılda bu iktidarın üzerinde çok kir birikti. O yüzden ekonomi çarkları, devletin çarkları da dönmüyor. Devlet dediğin sizlerin, hepimizin ortak evi, evi kirli tutmaya gelmez. Temizliği zamanında yapmak gerekir. Evi zamanında havalandırmak gerekir. Eskiyeni, bozulanı çürüyeni, zamanında değiştirmek gerekir. Gecikirsen derdin büyür, gecikirsen zararın büyür. 86 milyon sahibi olduğumuz ortak evimizi, devletimizi temizleyip havalandırmanın, yenilemenin tam zamanıdır. Gecikmeyelim, derdimizi büyütmeyelim, zararımızı büyütmeyelim. Bugünün işini, yarına bırakmayalım. 14 Mayıs'ta bu işi bitirelim.”

“SENİN BELEDİYEN, BENİM BELEDİYEN DEMEDEN ÇÖZECEĞİZ”

“Şehirlerimizin her sorununu çözeceğiz. Gebze'nin sorunlarını çözeceğiz. Kocaeli'nin sorunlarını da çözeceğiz. İzmit'in sorunlarını da çözeceğiz. Ulaşımdan çarpık kentleşmeye, altyapı yetersizliğine, sosyal kültürel alanların azlığına kadar bütün sorunlarını güçlü bir hükümet ve belediye iş birliğiyle çözeceğiz. Hem de senin belediyen, benim belediyen demeden. göreceksiniz Gebze'yi de, Kocaeli'yi de, İzmit'i depreme karşı dayanıklı ve güçlü hale getireceğiz. Ben hiçbir insanımın artık burnunun bile kanamasını istiyorum. 11 şehirde canımız yandı. On binlerce insanımızı kaybettik. 20 bir yıllık hükümet döneminde hala seçime bir ay kala gelip İstanbul'da Kentsel dönüşüm naraları atan bakanlarınız var, utanın… Biz yaptık, çok özel örneğini KİPTAŞ ile İzmit Çınar Evlerde sergiledik. KİPTAŞ'ın yeni döneminde şehir dışında yaptığı önemli bir sosyal konut projesini uyum içinde iş ürettik. Kamu kurumları arasında iş birliği olduğunda her şeyi başaracağımızı gösterdik. Neler başarabileceğimizi gösterdik. Konut sayısını, sosyal konutlarla tehlikeli bir biçimde kiraları düşürecek şekilde yükseltmemiz lazım. Onun için gördüğünüz o bahsettiğim Çınar Evleri bitirip teslim ettik. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e teşekkür ediyorum iş birliği için.”

“BUNLARIN AKILLARI SEÇİMDEN SEÇİME ÇALIŞIYOR”

Kentsel dönüşüm zamana karşı yapılan bir yarıştır. Tamamlanmış kentsel yüzlerce canımızı kurtarmak demektir. Bizim İstanbul'da uygulamakta olduğumuz kentsel dönüşüm anlayışının hiçbir aşamasında ranta ve çıkara rastlamazsınız. 2021’de açtığımız İstanbul Yenileniyor platformu doğru ve kolay kentsel dönüşümü adına örnek bir organizasyondur. 14 Mayıs'tan sonra göreceksiniz, organizasyon İstanbul'da hız kazanacak. Çünkü engeller kalkacak… İstanbul'da geliştirdiğimiz modeli Gebze'de de, Kocaeli'de de, İzmit'te de uygulayacağız. Bizim yaptığımız doğru bir model. Onun için hükümet bunu kopyalamaya çalıştı. 21 yıllık hükümet seçime bir iki ay kala ‘yarısı sizden, yarısı bizden’ diyerek bir kentsel dönüşüm kampanyası başlattı. Bunların akılları seçimden seçime çalışıyor.”

BUNUN ADI, İNSANLARIN CANI ÜZERİNDEN SEÇİM KAMPANYASI YÜRÜTME İŞİ

“Alelacele ortaya atılmış bir sözde proje. İnsanların umutlarını çalıyorlar. Şimdi size bir soru soracağım. Bu projede diyor ki; insanlar evleri yıkılmadan, sağlam konutlara geçsin diye yapılıyorsa şayet vatandaşa şu süreye kadar başvur, yoksa kaybedersin denir mi Allah aşkına? Madem kentsel dönüşüme bir çare var elinde bunun uygulamasını niye süreyle sınırlıyorsunuz? Mesela devlet bir hastane açsa size de dese ki bu hastane açık ama 29 Mayıs'a kadar başvuran hastaları tedavi edeceğiz dediğinde olur mu böyle bir şey? Bir de diyorlar ki kura çekeceğiz. Yani senin evinin çürük olup olmaması önemli değil. Sayı fazla olursa kura çekip faydalandıracak. Bunun adı ne biliyor musunuz? Bunun adı, insanların canı üzerinden seçim kampanyası yürütme işi.”

BU İŞİ İLK TURDA MUTLAKA BİTİRECEĞİZ

“2019’u hatırlayın. Onun öncesinde bu ittifakın mimarı lideri Genel Başkanımız, 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Farklı düşünceleri bir araya getirmek adına bir adım attı. Ben İstanbul yerel seçimi adına 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na yürekten teşekkür ediyorum. O gün koşulsuz bir sürece evet diyerek yol arkadaşlığı yapan ve bugüne dair o yol arkadaşlığını güçlü bir şekilde devam ettiren İyi Parti Genel Başkanı sayın Meral Akşener'e de teşekkür. Aile büyüdü, altı siyasi parti ve İstanbul belediye başkanı Kadim Osman İmparatorluğu'nun başkentinin belediye başkanı yanımıza gelsin dediler. Cumhuriyetimizin başkenti Ankara'nın belediye başkanı yanımıza gelsin dediler. Ve hep birlikte yola çıkalım dediler. Çok güçlüyüz biz, çok güçlüyüz biz. Çünkü milletle bir aradayız. Güçlü kadrolarımız var. Bizim gençliğimiz var. Bizim enerjimiz var. Sizlerle birlikte başaracağız. Sandıkları dolduracağız. Bu işi ilk turda mutlaka bitireceğiz.”