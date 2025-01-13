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Geleceğin mühendisleri Beylikdüzü'nde yetişiyor

Geleceğin mühendisleri Beylikdüzü'nde yetişiyor
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Beylikdüzü Belediyesi, robotik kodlama eğitimiyle ortaokul öğrencilerini geleceğin robotik teknolojilerinin alt yapısını oluşturan algoritma ve kodlarla tanıştırdı. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Aziz Sancar Bilim ve Sanat Merkezi’ndeki eğitime katılan çocuklarla bir araya geldi.

Beylikdüzü Belediyesi, Beylikdüzü’nün gençlerini robotik kodlamayla tanıştırdı. Aziz Sancar Bilim ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen “Robotik 101 Eğitimi” kapsamında ilçedeki okullardan gelen 13 ortaokul öğrencisi, robotik kodlamanın hangi ekipmanlarla ve nasıl yapıldığını öğrendi. Kodları birleştiren çocuklar öğrendikleriyle robota komutlar vererek göz kırpma ve kahkaha gibi tepkiler verdirdi. Eğitim sonunda çocuklara kodlama seti hediye edildi. 

Başkan Çalık: Hayal etmeden hiçbir şey yapılamaz

Eğitimde çocuklarla bir araya gelen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Türkiye’de bir ilk olan ‘Beslenme Saati’ uygulamasına atıf yaparak, “Biz çocukların sadece karın tokluğuyla değil, zihinsel gelişimiyle de ilgileniyoruz” dedi. Robotik kodlamanın önemini vurgulayan Başkan Çalık, “Size geleceğin Türkiye’sini uçuracak ekibi tanıtıyorum. Ne kadar gurur duysak azdır. Araştırmaktan asla vazgeçmeyin çocuklar. Hayal etmeden hiçbir şey yapılamaz” şeklinde konuştu. 

 

Etiketler beylikdüzü beylikdüzü belediyesi mehmet murat çalık
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