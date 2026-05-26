  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Geleceğin Mühendislerinden Muğla'da Abide Hasan Nuri Öncüer Huzurevi İnşaatı’na Ziyaret

Geleceğin Mühendislerinden Muğla'da Abide Hasan Nuri Öncüer Huzurevi İnşaatı’na Ziyaret

Geleceğin Mühendislerinden Muğla'da Abide Hasan Nuri Öncüer Huzurevi İnşaatı’na Ziyaret
Güncelleme:

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin inşa ettiği Abide Hasan Nuri Öncüer Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi şantiyesi, IACES LC MUYAP öğrencileri tarafından ziyaret edildi. Almanya, İtalya ve Polonya'dan gelen öğrenciler ile Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinden katılımcılar, proje süreci hakkında bilgi aldı ve saha incelemelerinde bulundu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden Abide Hasan Nuri Öncüer Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi şantiyesini IACES LC MUYAP öğrencileri ziyaret etti.

IACES LC MUYAP'ın (Uluslararası İnşaat Mühendisliği Öğrencileri Derneği Muğla Yerel Komitesi) düzenlediği teknik gezi programı kapsamında uluslararası öğrenciler Muğla Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı tarafından yapımı devam eden Abide Hasan Nuri Öncüer Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi şantiyesini ziyaret etti.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve İnşaat Mühendisleri Odası Muğla Şubesi iş birliğiyle düzenlenen MUYAP Week'26 etkinliği kapsamında; Almanya, İtalya ve Polonya'dan gelen uluslararası öğrenciler ile ODTÜ, Hacettepe Üniversitesi ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi başta olmak üzere Türkiye'nin farklı üniversitelerinden öğrenciler, yapımı devam eden Abide Hasan Nuri Öncüer Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teknik gezi gerçekleştirdi.

Program kapsamında öğrencilere proje süreci hakkında teknik sunum yapılırken, şantiye sahasında incelemelerde bulunuldu. Uygulama süreçleri, proje yönetimi ve saha deneyimlerine ilişkin bilgiler öğrencilerle paylaşıldı.

IACES LC MUYAP'ın (Uluslararası İnşaat Mühendisliği Öğrencileri Derneği Muğla Yerel Komitesi) Abide Hasan Nuri Öncüer Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi şantiyesine düzenlediği teknik gezinin oldukça verimli geçtiğini belirten Muğla Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Dairesi Başkanı Münevver Tetik, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın eğitime, gençlere ve bilimsel gelişime büyük önem verdiğini ifade etti.

Tetik, bu anlayış doğrultusunda geleceğin mühendis adaylarıyla bir araya gelmekten ve bilgi paylaşımında bulunmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi. - MUĞLA

Bu Haberleri Kaçırma...

Diyanet duyurdu: İşte il il Kurban Bayramı namaz saatleri
Diyanet duyurdu: İşte il il Kurban Bayramı namaz saatleri
Baklavayı tahtından eden lezzet! Tarifi sır gibi saklanıyor
Baklavayı tahtından eden lezzet! Tarifi sır gibi saklanıyor
Camide akılalmaz olay: İmama yumruklu saldırı kamerada
Camide akılalmaz olay: İmama yumruklu saldırı kamerada
Mağaraya altın aramaya giren define avcıları sırra kadem bastı
Mağaraya altın aramaya giren define avcıları sırra kadem bastı
Zorunlu su kesintileri yapılan kentte tablo tersine döndü: 220 günde sıfırdan 100'e!
Zorunlu su kesintileri yapılan kentte tablo tersine döndü: 220 günde sıfırdan 100'e!
Kim der ki 56 yaşında... Jennifer Lopez bikinili pozlarıyla sosyal medyayı yaktı geçti
Kim der ki 56 yaşında... Jennifer Lopez bikinili pozlarıyla sosyal medyayı yaktı geçti
İstanbul'da dehşete düşüren olay: 12 kurşunla vurularak öldürüldü
İstanbul'da dehşete düşüren olay: 12 kurşunla vurularak öldürüldü
Gölette cesedi bulunan genç kadının son görüntüleri ortaya çıktı
Gölette cesedi bulunan genç kadının son görüntüleri ortaya çıktı
Etiketler  Muğla muğla büyükşehir belediyesi ahmet aras
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Hamamda fenalaşan 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Hamamda fenalaşan 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Kim der ki 56 yaşında... Jennifer Lopez bikinili pozlarıyla sosyal medyayı yaktı geçti Kim der ki 56 yaşında... Jennifer Lopez bikinili pozlarıyla sosyal medyayı yaktı geçti Karadeniz'de 3.9 büyüklüğünde deprem Karadeniz'de 3.9 büyüklüğünde deprem Bülent Arınç'tan çok konuşulacak mutlak butlan tepkisi Bülent Arınç'tan çok konuşulacak mutlak butlan tepkisi Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na tarihi çağrı: ''Eğer ben seçilmezsem...'' Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na tarihi çağrı: ''Eğer ben seçilmezsem...'' Kulisler bunu kunuşuyor: Özgür Özel'in A, B ve C planı ortaya çıktı Kulisler bunu kunuşuyor: Özgür Özel'in A, B ve C planı ortaya çıktı Özgür Özel'in teklifine Kılıçdaroğlu cephesinden jet yanıt Özgür Özel'in teklifine Kılıçdaroğlu cephesinden jet yanıt Tatilcileri endişelendiren manzara: Zehirli denizanaları sahili kapladı Tatilcileri endişelendiren manzara: Zehirli denizanaları sahili kapladı Mezarlıkta ''sahte hoca'' avı: İmam ''Dua oku'' deyince dili tutuldu Mezarlıkta ''sahte hoca'' avı: İmam ''Dua oku'' deyince dili tutuldu Akraba aileler arasında meydan savaşı: Çok sayıda yaralı ve gözaltı var Akraba aileler arasında meydan savaşı: Çok sayıda yaralı ve gözaltı var
Meteoroloji'den çok sayıda kent için sağanak yağış uyarısı Meteoroloji'den çok sayıda kent için sağanak yağış uyarısı