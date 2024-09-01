Genç yıldız Melis Fis Beylikdüzü'nde sevenleriyle buluştu

Beylikdüzü Belediyesi tarafından düzenlenen 11. Barış ve Sevgi Buluşmaları, tüm hızıyla devam ediyor. Konserler, spor etkinlikleri ve açık alan aktiviteleri coşkuyla sürerken, Çardak Altı Sohbetleri’nde ise bu kez ''Yarının Öncüsü Kadınlar'' konuşuldu. Gecenin sonunda ise sahneye çıkan genç yıldız Melis Fis, performansıyla izleyicileri büyüledi. Fis’in enerjik sahne performansı, festivalin coşkusunu artırdı.

Beylikdüzü 11. Barış ve Sevgi Buluşmaları tüm hızıyla devam ederken, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle verilen bir günlük aranın ardından Çardak Altı Sohbetleri, “Yarının Öncüsü Kadınlar” başlıklı söyleşiyle yeniden başladı. Pelin Batu’nun moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşide, yazar Ayşe Övür ve Yanındayız Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Selen Okay Akçalı, kadın hakları ve kadınların geçmişten günümüze yaşadığı sorunları ele aldı. Barış ve Sevgi Buluşmaları çerçevesinde düzenlenen etkinlikte, kadınların toplumsal hayatta ve iş dünyasında karşılaştıkları zorluklar ve bu zorlukların üstesinden gelme yolları konuşuldu. Selen Okay Akçalı, kadınların geleceğin öncüsü olma yolunda attıkları adımları vurgularken, Ayşe Övür de kadın haklarının tarihsel gelişimini anlattı. Söyleşinin ardından festival, DJ performansıyla devam etti. Daha sonra sahneye çıkan genç yıldız Melis Fis, performansıyla izleyicileri büyüledi. Fis’in enerjik sahne performansı, festivalin coşkusunu artırdı.

“Çocuklara ve sanata yatırım yapmak zorundayız”

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, konserde sahneye çıkarak genç sanatçı Melis Fis’e övgü dolu sözler söyledi. Başkan Çalık, yaptığı konuşmada günün enerjisinden ve Melis Fis’in performansından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Çalık, Melis Fis’in çocuklarla olan etkileyici ilişkisine dikkat çekerek, “Melis o kadar güzel şarkılar söyledi ki bugün. Bu ülkenin geleceğini kurtarmak istiyorsak çocuklara ve sanata yatırım yapmak zorundayız. Melis’e bu güzel enerjisi için çok teşekkür ediyoruz ve onu Beylikdüzü’nde ağırlamaktan dolayı çok mutlu olduk” ifadelerini kullandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı’na özel kitap mezatı

Gün boyunca devam eden etkinlikler arasında, 30 Ağustos Zafer Bayramı’na özel kitap mezatı da düzenlendi. Cumhuriyet ve Atatürk temalı kitapların yer aldığı özel etkinliğe Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve eşi Zehra Çalık da katılarak destek verdi. Nadide eserlerin yer aldığı mezatta, Cumhuriyet’in kuruluşunu ve Atatürk’ün yaşamını anlatan birçok kitap açık artırma usulü ile satışa sunuldu.