Gençler sordu Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Akın cevapladı

Şehir yönetiminde gençlerin fikirlerinin çok önemli olduğunu söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, SÖZ10’da programı kapsamında gençlerle bir araya geldi.

Gençlerin hayallerinin kendisinin hedefi olduğunu ifade eden Akın, “Atatürk’ün izinden giden Mustafa Kemal’in askeri bir kardeşinizim. Sizin hayalleriniz bizim hedefimiz. Hayallerinizi öğrenmekten büyük mutluluk duyarım” dedi. Öğrencilere, yurt müjdesi veren Akın, yakın zamanda da gençlere destek verecek Genç Yakın Kart’ı hayata geçireceklerini açıkladı.

“Öğrenci Dostu Şehirler” sıralamasında Balıkesir’i zirveye taşımak için eğitime yönelik projelerine her geçen gün bir yenisini ekleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, yol haritasını ise gençleri dinleyerek belirliyor. Balıkesir’in geleceğini birlikte inşa etmek ve şehrin yönetiminde gençlerin daha aktif söz sahibi olması için Başkan Akın, bir ilke imza attı. Avlu Kongre ve Kültür Merkezi’nde SÖZ10’da programı kapsamında kentte eğitim gören üniversiteli öğrencilerle buluştu. Öğrenciler sordu Başkan Akın, cevapladı. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün geleceği emanet ettiği gençlerle gerçekleşen bu buluşmaların çok önemli olduğunu ifade eden Akın, kendisine yönetilen yurt, ulaşım, gıda, burs, güvenlik, konser, altyapı gibi konularda tüm istek, sorun ve talepleri tek tek yanıtladı. Programda gençler, kendilerinin kentte vakit geçirebilecekleri ve sosyalleşecekleri alanların yetersizliğinden yakınırken Başkan Akın’dan On On kafelerin sayısının arttırmasını talep etti. Üniversitelerin öğrenci kulüplerine destek isteyen öğrenciler, yakın zamanda kendilerine sağlanan YKS ücretlerine yönelik destekten dolayı da teşekkürlerini iletti.

GENÇ YAKIN KART MÜJDESİ

Başkan Akın, kentte yaşayan gençlere eğitimden ulaşıma, beslenmeden barınmaya kadar pek çok alanda destek sunacak “Genç Yakın Kart”ı hayata geçireceklerini söyledi. İnsan onurunu kırmadan, sağ elin verdiğini sol el görmeden yardımların vatandaşlara ulaştırıldığını söyleyen Akın, “ İhtiyaç sahibi kardeşlerimize bir şekilde ulaşıyoruz. Gençlerin umudunu kaybetmemesi lazım. İhtiyaçlarını karşılamakta kolaylıklar sağlanmalı. Yeni bir çalışmamız daha başlıyor. Bizim Genç Yakın Kart adı altında başlıyor. Orada da sağ elin verdiğini sol el görmeden genç kardeşlerimiz ihtiyaçlarını karşılayabilecek” dedi.

“DEDEMLE, AYNI CEPHEDE OLMAK İSTERDİM”

Göreve geldiği günden itibaren hayata geçen projelerle ilgili gençlere bilgi veren Akın, kent merkezinde Kuvayi Milliye ruhunun yaşatılacağı bir Kent Müzesini yakın zamanda açacaklarını ifade ederken bununla birlikte Balıkesir’e Şehir Tiyatrosu kazandıracaklarını söyledi. “Hayatınızın bundan önceki bir gününe gitseniz hangi güne giderdiniz” sorusunu Başkan Akın, yutkunarak şöyle cevapladı: “Dedem, İstiklal Madalyası sahibi. Kuvayi Milliyeci. Adı da Ahmet Akın. Dedemle aynı cephede olmak isterdim. Onun mirasına sahip çıkmaya çalışıyoruz. Balıkesirliler, ilk kurşununda son kurşununda Balıkesir’de atıldığını biliyor. Türkiye’nin şu an milli birliğe ve beraberliğe ihtiyacı var. Benim bir iddiam var. Türkiye’de buna örnek olacak il Balıkesir. Partiler bir tarafta anlayışlar bir tarafta. O milli mücadele verilirken hiç kimseye sormadılar. Herkes bir oldu beraber oldu. Şimdi Milli Mücadele ruhunun yeniden ayağa kalkması lazım. Bunu da beraber başaracağız”

“ŞAMPİYON OLACAK”

Şehrin markası Balıkesirspor’la ilgili görüşlerini ifade eden Akın, “Bu dönem gerçekten Ayvalık’ta, çok başarılı Ayvalıkgücüspor takımımız var. Bandırmasporumuz var. Onlarda şampiyonluk yolunda ilerliyor. Bir de Balıkesirspor’umuz var. Balıkesirspor şampiyon olacak. Çünkü Balıkesirsporumuz cidden çok mücadele veriyor. 2. Lige çıkmak için hep beraber çalışıyoruz” dedi.

ÖĞRENCİLERE, YURT MÜJDESİ

Öğrencilerin en fazla yaşadığı sorunların başında barınma konusunun geldiğini ifade eden gençler, Akın’dan Büyükşehir Belediyesi olarak öğrenci yurdu açmasını istedi. Konuyla ilgili Akın, “Bizim yurtlara ihtiyacımız var. Çok doğru. Biz, bununla ilgili atağa geçtik. Hatta yurt yapılacak bazı yerleri kiralamaya başladık. Bu konuda hızla ilerliyoruz” dedi. Başta Karesi ve Alteylül, ilerleyen süreçte de ihtiyaç doğrultusunda diğer ilçelerde Büyükşehir Belediyesine ait kurs merkezleri açacaklarını duyuran Akın, bu merkezlerde atanamayan öğretmenlerin istihdam edileceğini söyledi.

ON ON KAFELERİN SAYISI 17’YE ÇIKTI

Hayat pahalılığının derinden etkisini gösterdiği bu dönemde On On Kafeler’de vatandaşları ekonomik ve kaliteli kahve ile buluşturduklarını belirten Akın, “Bu önceki dönemde başladı. Biz 7 şube ile teslim aldık. Şu an 16 oldu. Hatta 17. şubeyi açtık. Daha da açmaya devam edeceğiz. Çünkü bu bizim kendi markamız. Adı da tadı da bizden. On numaralı şehrin on numaralı kahvesi. Ürünleri de çok kaliteli. Bütün ilçelerimize yayacağız. Gençlerimiz gittiği zaman daha ekonomik koşullarda sosyalleşsin. Onların hak ettiklerini iade etmek için gece gündüz çalışıyoruz” diye konuştu. Öğrencilere, On On kahve ikram edildi. Öğrenciler, Balıkesir Üniversitesi Çağış Kampüsü içerisinde bulunan On On Kafenin kapasitesinin arttırılmasını istedi.

SU KONUSUNDA SÜRPRİZ YOLDA

Makamda kendisiyle görüşmek için 14 bin kişinin randevu talebinde bulunduğu bilgisini paylaşan Akın, gerçekleştirdiği görüşmelerde yaşadığı bazı özel anları, öğrenciler ile paylaştı. Geçtiğimiz dönem adaylığının çekilmesiyle ilgili kendisine, bazı ziyaretçilerin derinden üzüntü hissettiğini söylediğini belirten Akın, “Üzüntüsünü dile getirmek için gelen vatandaşlarımız oldu. Bunun yanı sıra devraldığımız durumla ilgili moral vermeye gelenler oldu. Hata yaptığımız zaman şikayetleri dile getirmek için gelenler var. Su da önce indirim yaptık. Sonra zam yapmak zorunda kaldık. Ama suyla ilgili sürprizimiz var. 2,5 aydır bu konu üzerinde çalışıyorum. Bir gün bir annemiz geldi. Annemin o konuşması beni çok duygulandırdı. İnsanlar bence samimiyete inanıyor” dedi.

“EĞİTİMDE TASARRUF OLMAZ”

Başkan Akın, Büyükşehir bütçesinden gençlere yönelik yatırımlarla ilgili ayrılan bütçenin 510 milyon TL olduğunu söyledi. Balıkesir Üniversitesi içerisinde bulunan sokak hayvanlarının beslenmesine ilişkin Büyükşehir Belediyesi’nden destek isteyen bir öğrencinin talebine dair Akın, üniversitede içerisinde yaşayan can dostların bakımını üstlendi. Üniversite topluluklarına bütçe ayrılıp ayrılmayacağına ilişkin soruya Akın, “Tasarruf tedbirleri var. Tasarruf yapmamız gereken çok konu var. Ama eğitimde tasarruf olmaz. Tasarruf tedbirleri kapsamında servisleri iptal ettiler. Ertesi gün otobüs koyduk. 2025 yılı içerisinde protokoller çerçevesinde gereken desteği veririz. Bu üniversite toplulukları çok önemli” diye cevaplandırdı.

“MUSTAFA KEMAL’İN ASKERİYİM”

Bandırma’da 20 yıldır atıl durumda olan kültür merkezini hizmet sunmak için çalışmaların sürdüğünü aktaran Akın, Türkiye’ye örnek bir merkez kazandıracaklarını belirtti. Kampüs otobüs hatlarının saatleriyle ilgili düzenleme isteyen öğrenciler, özellikle gece geç saatlerde hastaneye gittiklerinde ulaşım sorunu yaşadıklarını aktardı. Başkan Akın, otobüs sefer saatlerinin düzenlenmesi için ivedilikle çalışma yürüteceklerini söyledi. Gençlerin en çok hayallerini merak ettiğini belirten Akın, “Atatürk, “Bütün ümidim gençliktedir” diyor. Biz, onun izinden giden Mustafa Kemal’in askeri bir kardeşinizim. Sizin hayalleriniz bizim hedefimiz. Hayallerinizi öğrenmekten büyük mutluluk duyarım” dedi.

Renkli görüntülerin ve samimi diyalogların yaşandığı programın sonunda Başkan Akın, öğrencilerle öz çekim yaptı. Program esnasında çok sayıda öğrenci x hesabı üzerinden #SÖZ10’ da etiketiyle paylaşımda bulundu.