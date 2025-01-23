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Gençlerden Bandırma Gençlik Merkezi’ne tam not

Gençlerden Bandırma Gençlik Merkezi’ne tam not
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete açılan Bandırma Gençlik Merkezi, gençlerden de tam not aldı. Merkez, aile ortamında modern ve konforlu yapısıyla her gün 200’e yakın öğrenciyi ağırlıyor. Öğrenciler, ders çalışmak için ücretsiz internet ve kütüphaneden de yararlanabiliyor.

Balıkesirli gençler için hem sosyal hem de ücretsiz hizmet alabileceği alanları geliştirmeyi hedefleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın öncülüğünde yenilenen, ücretsiz hizmetlerle öğrenciler için olanakları artırılan Bandırma Gençlik Merkezi her gün 200’e yakın öğrenciyi ağırlıyor. Haftanın yedi günü hizmet veren gençlik merkezinde TYT, AYT ve LGS’ye hazırlanan öğrenciler ders çalışmak için ücretsiz internet ve kütüphaneden de yararlanabiliyor.

“AİLE ORTAMI SAĞLIYORUZ”

Öğrencilerin ders çalışmak için Bandırma Gençlik Merkezi’ne yoğun rağbet gösterdiğini belirten Gençlik Merkezi Danışmanı Aysun Batmaz, “Öğrencilerimize ücretsiz internet, kahve, çay sağlıyoruz. Öğrencilerin rahat edebileceği bir aile ortamı oluşturmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Ders çalışmak için Bandırma Gençlik Merkezi’ni tercih ettiğini söyleyen Simay Kurnaz, “Evde bulamadığım ders çalışma ortamını burada buluyorum. Gayet iyi geçiyor ve benim için de verimli oluyor. Burada birkaç saat durup test çözüyorum. Çok teşekkür ediyoruz, gerçekten ihtiyacımız vardı. Burası olunca biz de daha rahat ders çalışabiliyoruz” ifadelerini kullandı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete açılan Bandırma Gençlik Merkezi, gençlerden de tam not aldı. Merkez, aile ortamında modern ve konforlu yapısıyla her gün 200’e yakın öğrenciyi ağırlıyor. Öğrenciler, ders çalışmak için ücretsiz internet ve kütüphaneden de yararlanabiliyor.

“HAFTANIN 7 GÜNÜ BURADAYIM”

 Hizmetlerden çok memnun kaldığını söyleyen gençlerden Efe Enes Önder, “Her gün buradayım. Haftanın yedi günü, on iki saat buradayım ve öğrenciler için çok iyi olduğunu düşünüyorum, evde ve ya dışarda çalışamayanlar için. Kız öğrenciler için akşam 23.00’e kadar güvenlik desteğinin de olmasıyla gayet güzel bir ortam. Aile ortamı var. Böyle bir imkânı bize sunduğu için Balıkesir Büyükşehir Belediyemize çok teşekkür ediyoruz” dedi.

“BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NE TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Bandırma Gençlik Merkezi’ne açıldığı ilk günden beri ders çalışmak için gittiğini söyleyen Kardelen Mumyakmaz, “İlk günden beri ders çalışmak için geliyorum. Burada tek başıma saat 23.00’e kadar ders çalıştığım günleri hatırlıyorum. Ücretsiz internet erişimi olması ayrıca çay, kahve olması ve yeterli konfor alanlarına sahip olması benim için avantaj. Her sabah 09.00’da kalkıp buraya geliyorum. Bize böyle bir hizmet sunduğu için Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne çok teşekkür ederim” dedi.

Mehmet Ali Bostan, “Daha önce Bandırma’da böyle bir şey yoktu. Biz de arkadaşlarla keşfettikten sonra vaktimizi burada geçiriyoruz. Oldukça güzel. Çay var, kahve var, internet de var. Ev gibi. Giriş çıkışlar ücretsiz ve sabah 09.00’da açılıp gece 11.00’de kapanıyor. Gayet güzel ve ideal.Belediyemize bizi bu imkânlardan yararlandırdığı için çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Etiketler balıkesir balıkesir büyükşehir belediyesi ahmet akın
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