Gençlik Parkı'nda bir ilk: ''Ankara Gurme Festivali'' Başkentlileri bekliyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Ankara Kent Konseyi (AKK) ve Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED) iş birliğiyle düzenlenen “Ankara Gurme Festivali”, farklı bir o kadar da lezzetli bir deneyim sunmak için Gençlik Parkı’nda kapılarını Başkentlilere açtı.

Gastronominin kültür ile taçlandığı Ankara Gurme Festivali’nin ilk gününde usta şeflerin sahne aldığı workshop ve mutfak şovları, müzik dinletileri, söyleşiler, gösteriler, Ankara mutfağı lezzetleri Başkentlilerden yoğun ilgi gördü.

Başkentlilere unutulmaz anlar yaşatacak olan festivalin açılış programına; ABB Başkan Vekili Faruk Köylüoğlu, ABB Meclis Başkan Vekili Ertan Işık, ABB Meclis Başkan Vekili Emre Doğan, AKK Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, TAFED Başkanı Zeki Açıköz ve TAFED Genel Organizatörü Cengiz Ural başta olmak üzere ABB temsilcileri, bürokratlar, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

“‘ANKARA GURME FESTİVALİ’ ANKARA’YA ÇOK DEĞER KATACAK”

Festivalin açılış konuşmasını yapan ABB Başkan Vekili Faruk Köylüoğlu, ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın Ankara’nın Beypazarı ilçesini dünya çapında tanınır bir hâle getirirken ilçenin tarihi ve kültürel dokularının yanı sıra gastronomisini de ön plana çıkardığının altını çizerek, festivalin kent vizyonuna katkı sunacağına şu sözlerle vurgu yaptı:

“Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı’mız Sayın Mansur Yavaş, Ankara'nın bir kasabasını, bir ilçesini dünya çapında tanınır bir hâle getirdi. Yabancı konuklar bile geldiğinde orayı ziyaret ettiler. Bunu yaparken aynı zamanda yiyecek, içecek açısından da çok önem verdi ve bu da gerçekten çok büyük değer kattı. Bir ‘Ankara Gurme Festivali’ diyerek geçmemek lazım. Sadece kentin ekonomisine değil; turizmine, kültürüne de çok büyük katkıları var. Ankara tarihi açıdan çok değerli bir şehir. Kurtuluş Savaşı'nın kazanıldığı ve merkezi olan bir şehir. Aynı zamanda Cumhuriyet'in kurulduğu, Cumhuriyet'in kalbi olan bir şehir. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün kabrinin bulunduğu ve kalbimizde yaşadığı bir şehir. Ancak sadece bunlarla değil, Ankara'nın gezilecek yerlerinden çok Ankara’da yaşanılması özeldir ve güzeldir. Bu ‘Ankara Gurme Festivali’ Ankara’ya çok değer katacak. Bu yıl birincisi düzenlenen Gurme Festivali inşallah nice yıllara ulaşacak.”

“AKK, KENTİN BÜTÜN HİKAYESİNE SAHNE AÇAN BÜYÜK BİR ORGANİZASYONUN ADIDIR”

AKK Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, “Ankara Kent Konseyi, bugün 3 bin 108 kurum kuruluş ve bileşeniyle, 50’ye yakın çalışma grubu 10’a yakın Meclis’iyle bu kentteki yaklaşık 4 milyon bireyin temsil edildiği şiirsel bir organizasyon olarak, tek bir delikli kuruş bütçe kullanmadan kentin bütün hikayesine ön yargısız bir şekilde sahne açan büyük bir organizasyonun adıdır. Biz burada geçen 5 bin yıllık hikâyedeki 10’dan fazla medeniyetin bütün birikimini folklorla, dansla buluşturduk. Bugün de gastronomi ile yemekle buluşturuyoruz” diye sözlerine başladı.

“ANKARA, AVRUPA BİRLİĞİ'NE TEK BİR TESCİLLİ ÜRÜN SOKAMADI”

Yılmaz, Ankara mutfağının Avrupa Birliği'nden tescil alamadığını belirterek, “Dünyada Avrupa Birliği'nden tescil almış Türkiye içerisinde 1756 ürün var. Ama Ankara simidinden Agat taşına kadar 41 ürünle Türkiye tescili almış Ankara, Avrupa Birliği'ne tek bir tescilli ürün sokamadı. Bugün bunun da itirazını yapalım. ‘Sizin oraların nesi meşhurdur?’ sorusunun cevabını; Ankara'daki bütün disiplinler, kuruluşlar, odalar bir araya gelerek Avrupa Birliği’nden tescil alacağımız bir ürünle taçlandırmak zorundayız” dedi ve gastronomi alanında kentin marka değerine katkı sunmayı amaçladıklarını şöyle ifade etti:

“Bugün gastronomi sektöründe 96 ayrı yemekle Türkiye'nin en değerli üçüncü markası olan bu kent, burayı sadece bürokrasinin başkenti zannedenlere verilecek çok büyük bir cevaptır. Savunma sanayiyle, geleneksel tatlarla, mesleklerle o 5 bin yıllık hikâyeyi el emeğiyle beraber gastronomiyle bir araya getirdiği Ankara; Anadolu'nun ortak paydası, hafızası, birikimi ve buluşma noktasıdır. Ankara'nın bastığınız her taşında tarih var. Yere bastığınız an onun adı Ankara taşı, andezit veya beton ya da kilit taş değildir; tarihtir. Timur'dan, Yıldırım'a; Mustafa Kemal Atatürk'ten, Sezar'a kadar her taşta bir emek var burada. Bu tarih, Frigler'den Osmanlı'ya, Osmanlı'dan Lidya'ya, Lidyalılardan Doğu Roma’ya kadar bütün o kültürün gastronomi olarak da bize yansıması demektir. Dünyanın kalbi ve ortak noktası bu kentin bu kadar değerli bir avantajı varken biz gastronomide de cari açık kapatacak hikâyeyi buradan başlatmak zorundayız. Anadolu'nun sesidir ve tadıdır aslında Ankara.”

KENTTE BİR İLK: GURME ANKARA FESTİVALİ

TAFED Başkanı Zeki Açıköz ise festivalin önümüzdeki yıllarda da tekrarlanacağını, “Bu festivale sahip çıkın. Üç yıl içerisinde gastronomi dalında Türkiye'nin en kalabalık, en kapsamlı, en güzel festivali olacağına inanıyorum. İnanmak her şeyden çok daha önemli. Yerel ürünlerimize sahip çıkalım” diye ifade etti.

Ankara’da bu yıl birincisi düzenlenen festival, Türkiye’nin dört bir yanından gelen ünlü şeflerin sunduğu eşsiz tatlar, canlı konserler, söyleşiler, gösteriler, usta şeflerin sahne aldığı workshop ve mutfak şovları ile 24 Ağustos 2025 tarihine kadar Başkentlilerin ziyaretine açık olacak. Ayrıca festivalde, perşembe günü AKK Engelli Meclisi ile engelli bireyler, cuma günü bürokratlar ile büyükelçiler, cumartesi günü de AKK Diplomasi Meclisi eşliğinde diplomatlar yer alacak.