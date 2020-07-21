Gökçek gitti, fiyatlar düştü! İhale öyle yapılmaz işte böyle yapılır

ANKARA’da, AKP’li Melih Gökçek dönemindeki yüz milyonlarca lira bedelli ve en fazla iki şirketin katıldığı ihalelerde ortaya çıkan maliyet, istifa ettirilmesinden sonraki dönemde yarı yarıya düştü. Gökçek’ten sonra ihalelere katılan şirket sayısı artınca fiyat yüzde 50’ye yakın azaldı.

Birgün gazetesinden Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre son on yılda alınan asfaltın ortalama ton bedelinin 53,7 dolar olduğu, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) yönetimince son yapılan ihalede ise asfaltın ton bedelinin 25,2 dolara düştüğü öğrenildi.

Gökçek döneminde tamamına yakını pazarlık usulü ile gerçekleştirilen asfalt alım ihalelerinin teknik şartnamelerine kısıtlayıcı hükümler konulunca, ihalelerin büyük bölümü en fazla iki istekli ile gerçekleştirildi. ABB’nin son 10 yılda alınan asfalt miktarı ve bedellerine ilişkin hazırladığı rapora göre, 2009, 2012, 2013 ve 2015 gerçekleştirilen ihalelere bir ya da iki firma teklif sunabildi.

Belediye, 2009 yılında 3 bin 483 ton asfalt aldı. Yalnızca iki şirketin katıldığı ihale, 298 milyon TL bedelle sonuçlandırıldı. 2012 yılında tek şirketin katıldığı 5 bin 724 tonluk asfalt alım ihalesi kapsamında ise 627 milyon TL’lik sözleşme imzalandı. Gökçek yönetimindeki belediyenin, 2013 ve 2015 yıllarında yaptığı iki farklı ihalede ise ikişer farklı şirketten fiyat alındı ve 900 milyon TL’lik sözleşmelere imza atıldı.

KATILAN SAYISI ARTTI

Gökçek’in görevden ayrılmasının ardından ise asfalt ihalelerine katılan şirket sayısı arttı. 2018 yılında, 90 milyon TL karşılığında sözleşme imzalanan bin 296 ton asfalt alım işi için 15 şirketten fiyat alındı. 2019 yılında, 8 Nisan’dan bugüne ise bin 679 ton asfalt alımı gerçekleştirildiği, 246 milyon TL’lik sözleşme imzalanan ihaleler kapsamında 19 şirketten fiyat alındığı kaydedildi. Rekabet artınca asfaltın belediyeye maliyeti yüzde 50’ye yakın düştü.