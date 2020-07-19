Gökçek iddialara ve torpile değil açıklanmasına itiraz etti

Torpil listesine ve usulsüzlük iddialarına itiraz edemeyen Gökçek'in torpil listesinin açıklanmasına itiraz etmesi, sosyal medyada alay konusu oldu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 1. yıl faaliyet raporunda Belbeton ve Başkentgaz özelleştirmesinden 1,5 TL'ye alınıp Belediye'ye 15 TL'ye satılan karaçamlara, milyonlar verilen ithal ağaçlardan arazi araçlarına kadar birçok konuda yapılan usulsüzlük ve israf kalemlerini açıkladı. Yavaş, personellerin haksızca işten çıkardığı iddialarına ise, torpille işe alınan kişilerin listesini, isimlerini gizleyerek yayınlayarak "Hepsi çalışıyor. Artık bu konuyu uzatmayın" ifadelerini kullandı.

GÖKÇEK İDDİALAR KARŞISINDA SUS PUS

Yavaş'ın iddiaları karşısında bugune kadar suskunluğunu bozamayan Gökçek, torpil listesi hakkında da itiraf gibi açıklamalarda bulundu. Torpille işe alınanlar hakkında yorum yapamayan Gökçek, Yavaş'ın isimleri gizleyerek yayınladığı liste hakkında, ifşa yaptığını iddia ederek suç duyurusunda bulunacağını belirtti. Bu açıklamanın üzerine sosyal medya kullanıcıları Gökçek hakkında "Önce iddialara cevap ver", "Adam isimlerini gizlemiş, sen ifşa diyorsun, iyi değilsin", "Yani işe aldık, niye bunu açıklıyorsun diye suç duyurusunda bulunmuş" gibi alaycı paylaşımlarda bulundular.