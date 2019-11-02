Gökhan Yüksel: ''Kartallılar yeni meydanını çok sevdi''

Toplantıda konuşan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, geçtiğimiz günlerde açılışı yapılan Komşuluk ve Dayanışma Meydanı’nın vatandaşlar tarafından yoğun kullanımına dikkat çekerek, “Kartallılar yeni meydanını çok sevdi” dedi.

Kartal Belediyesi Hizmet Binası’nda gerçekleşen 126. Muhtarlar Toplantısı’na; Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in yanı sıra; Kartal Belediye Başkan Yardımcıları ve ilçenin mahalle muhtarları katıldı.

“Kısa Sürede Açılışı Yaptık”

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, toplantının açılış konuşmasında; geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun katılımıyla açılışı gerçekleşen, Komşuluk ve Dayanışma Meydanı’na değindi. Kartal’a kısa sürede yeni bir meydan kazandırmaktan dolayı yaşadığı mutluluğu ifade eden Başkan Gökhan Yüksel, açılıştan sonra meydanın halk tarafından yoğun olarak kullanılmasına dikkat çekti.

Başkan Gökhan Yüksel, “Kartal’a yeni bir meydan kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İşin güzel tarafı açılış yapılır yapılmaz halkımızın meydanı yoğun olarak kullanmaya başlaması. Özellikle de çocuklarımızın çok kullandığını görüyoruz. Bu yüzden ayrıca mutluyuz” ifadelerini kullandı.

Toplanın devamında, muhtarlar, mahalleleri ile ilgili sorun ve taleplerini sırayla Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'e iletti. Tek tek muhtarları dinleyen Başkan Gökhan Yüksel, toplantı boyunca not aldı.

Muhtarlar Toplantısı’nın Misafiri Hatice Teyze Öte yandan 10 senedir Belediye yönetimi ve muhtarların katılımıyla düzenlenen Muhtarlar Toplantısı’nda bir ilk yaşandı. Başkan Gökhan Yüksel’i görmek için Atalar Mahallesi’nden toplantının olduğu yere gelen ve aynı zamanda komşusu olan 81 yaşındaki Hatice Giriftinoğlu, Başkan Gökhan Yüksel’e onu çok sevdiğini ve sürekli dua ettiğini söyledi. Yaşlı kadının elini öpen Başkan Gökhan Yüksel, kendisiyle uzun süre ilgilenerek sohbet etti.