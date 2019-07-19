Gökhan Yüksel: Yatırımların arkasında olacağız

Özel Pınar'ın Şekerleri Müzik Anaokulu'nun açılış törenine Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in yanı sıra, CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, CHP Kartal İlçe Başkanı Muammer Çelebi, Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk ve vatandaşlar katıldı.

"Cesaret ve özgüven örneği"

Pınar Celep ve eşi Caner Celep girişimiyle kurulan anaokulunun açılışında bir konuşma yapan Başkan Gökhan Yüksel, "Ekonomik şartların zorlaştığı, yatırım yapmanın güçleştiği bugünlerde böyle bir eğitim kurumunun açılması, cesaret, özgüven ve tam bir aile dayanışması örneğidir. Geçmişte eğitiminin içeriğinin dolu olduğu yıllardaki gibi, köy enstitülerinin örnek alındığı, müzik eğitiminin küçük yaşlarda verilmeye başlandığı bir eğitim kurumunu ilçemize kazandırmalarından dolayı Pınar ve Caner çiftini kutluyorum." diye konuştu.

"Bu tür yatırımların her zaman arkasında olacağız"

Kartal Belediyesi olarak eğitime yönelik yatırımları her zaman destekleyeceklerini söyleyen Başkan Gökhan Yüksel, "Bu tür girişimlerin ve yatırımların her zaman arkasında olacağız. Bunu da buradan ilan etmek istiyorum. Bu bölge gözümüzde oldukça kıymetli. Yalı, Yunus ve Topselvi için Kartal Belediyesi olarak atacağımız adımlar olacak. Bunların planlaması üzerinde çalışıyoruz. Projelerimiz arasında kreşler ve bir kültür merkezi de bulunuyor." diye konuştu.