Gökhan Yüksel'den 29 Ekim Mesajı

Cumhuriyet, bağımsızlık uğruna hayatını ortaya koyan, bütün imkânsızlıklara rağmen bir araya gelme ve mücadele etme iradesini gösteren milletimizin en kutsal kazanımıdır

Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Türkiye, bundan tam 97 yıl önce 29 Ekim 1923’te bu iradeyi bütün dünyaya duyurmuş; Birinci Dünya Savaşı'nda kazanılan büyük zaferin ardından, ilelebet hiçbir gücün buyruğuna girmeyeceğini ilan etmiştir. Bu bağlamda 29 Ekim, bağımsızlık mücadelesi veren her milletin umut kaynağıdır.

Türkiye Cumhuriyeti’nin hikâyesi, yani bizim hikâyemiz, ortak bir ideal için el ele vermeyi bilmenin olağanüstü sonuçlar doğurabileceğini kanıtlar niteliktedir. Bugün karşımıza çıkan her soruna karşı da kendi öykümüzü hatırlamak ve mücadelede beraber olduğumuzda her zorluğu aşabileceğimizi unutmamız gerekir. Bu, bir pandemiye karşı ailemizi korumak da olabilir; eğitime ulaşamayan bir komşumuz için dayanışma ağlarını çalıştırmak da. Türkiye Cumhuriyeti’nin bir ferdi olmak, bu büyük aileyi paylaşmaktır.

Cumhuriyetimizin öyküsü bugün 97 yaşına girdi. Ama bizim hikâyemiz daha yüzyıllarca bizim tarafımızdan yazılacak. Dolayısıyla, üzerimize düşen görev, bu 97 yıla layık olmak ve her zaman bir araya gelip daha iyi yarınlar için çalışmaktır. Bu, Atatürk’ün ve bağımsız Türkiye için hayatını ortaya koyan atalarımızın bize mirasıdır.

Bugün hem bize bağımsızlığı armağan eden, başta Atatürk olmak üzere bütün gazi ve şehitlerimizi anıyor hem de hepimizin Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyorum. Ne mutlu ki Türkiye Cumhuriyeti’nin fertleriyiz.