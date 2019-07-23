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  4. 23 Temmuz 2019 19:56

Gökhan Yüksel'den Lozan Barış Antlaşması mesajı

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Lozan Barış Antlaşmasının 96. yıl dönümünde önemli bir açıklama yaptı. Yüksel, Lozan Barış Antlaşması'nın siyasi bir zafer olduğunu söyleyerek antlaşmanın çok önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.

Gökhan Yüksel'den Lozan Barış Antlaşması mesajı
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Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Lozan Barış Antlaşması'nın imzalanmasının 96. yıl dönümü nedeniyle bir açıklama paylaştı. Açıklamada Lozan Barış Antlaşması'nın önemini vurguladı.

İşte Gökhan Yüksel'in açıklaması;

Değerli Hemşehrilerim,

Bugün; varlığımızın tanınmayacağı, manda ve himayeye teslim olmuş bir gelecek tasarımından, eşi benzeri görülmemiş siyasi bir zafere imza attığımız gündür. Lozan Antlaşması’yla; özgür, bağımsız, sınırları belirlenmiş ve müttefikler tarafından tanınan Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş belgesini aldığımız gündür bugün.

Bugün; yoksunluk tehdidi ile yok olmak üzere olan bir ulusun; emperyalist güçlere karşı dimdik durabildiğini gösterdiği gündür.

Mondros ve Sevr ile yenilgiye teslimiyetle gitmeye zorlanan bir milletin “Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir” iradesine sahip bir dehanın Samsun’da yaktığı meşaleye ateş olmaya karar vermesiyle başlayan ve tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti ile taçlandırılan, milletimizin; inanç, cesaret, azim ve fedakârlıklarla elde ettiği zaferi tescil edildiği gündür bugün.

Büyük Kurtuluş Mücadelemizin son noktası olan Lozan Antlaşması’nın 96. yılında üzerinde yaşadığımız toprakları “vatan” yapmak için mücadele etmiş başta Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, kıymetli siyaset adamı İsmet İnönü ve başkanlığındaki heyet ile Kurtuluş Savaşı’nın tüm kahramanlarını saygı ve minnetle anıyorum.

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