Görevi başında öldürülen Dr. Karakaya Kadıköy'de anıldı

Konya’da görev yaptığı hastanede uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ekrem Karakaya için Kadıköy Belediyesi Dr. Rana Beşe Sağlık Polikliniği’nde anma töreni düzenlendi.

Poliklinik bahçesinde yapılan anma töreninde Uzm. Dr. Ekrem Karakaya için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Saygı duruşundan sonra kısa bir konuşma yapan Kadıköy Belediyesi Dr. Rana Beşe Sağlık Polikliniği Başhekimi Cenk Volkan Karalök, “Konya’da bir evlat bir baba bir doktor bir sağlık neferini kaybettik. Bu düzenin böyle gitmemesi artık her şeyin yoluna girmesi, güzel günlerin gelmesi için biz burada sağlık hizmeti vermeye devam ediyoruz. Ama bunların artık bir sonunun geldiğini de artık görmek istiyoruz. Eksiliyoruz” dedi.