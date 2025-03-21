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Gözaltındaki Ekrem İmamoğlu'ndan el yazısıyla yeni açıklama

Gözaltındaki Ekrem İmamoğlu'ndan el yazısıyla yeni açıklama
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu İBB çalışanlarına mesaj gönderdi. İmamoğlu mesajında, "Bir avuç insana karşı, milletimiz için mücadelem devam edecektir" ifadelerine yer verdi.

Gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB çalışanlarına mesaj gönderdi.

İmamoğlu mesajında, "Ramazan ayında kul hakkı yiyen ve sizlerle yürüttüğümüz halkçı, icraatçı, milletin malını millete dağıtan bereketli işlerimize mani olan kişi ve yanındaki bir avuç insana karşı, milletimiz için mücadelem devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Açıklamasına, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesindeki kurumlarımızda 6 yıldır mesai yaptığım yöneticilerim, çalışma arkadaşlarım ve emekçi kardeşlerime en sıcak sevgi ve selamlarımı iletiyorum" sözleri ile başlayan İmamoğlu şöyle devam etti:

"En büyük güç kaynağım ve moral motivasyonum sizler olacaksınız. 16 milyon İstanbulluya olan hizmetlerinizde en ufak bir aksilik olmayacağı gibi gördüğünüz her vatandaşa benim sıcak selam ve saygılarımı iletiniz. Millet büyüktür."

İmamoğlu'nun mesajı şöyle:

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesindeki kurumlarımızda 6 yıldır mesai yaptığım yöneticilerim, çalışma arkadaşlarım ve emekçi kardeşlerime en sıcak sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Ramazan ayında kul hakkı yiyen ve sizlerle yürüttüğümüz halkçı, icraatçı, milletin malını millete dağıtan bereketli işlerimize mani olan kişi ve yanındaki bir avuç insana karşı, milletimiz için mücadelem devam edecektir.

En büyük güç kaynağım ve moral motivasyonum sizler olacaksınız. 16 milyon İstanbulluya olan hizmetlerinizde en ufak bir aksilik olmayacağı gibi gördüğünüz her vatandaşa benim sıcak selam ve saygılarımı iletiniz. Millet büyüktür.

Sizleri ve ailemizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum."

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu İBB çalışanlarına mesaj gönderdi. İmamoğlu mesajında, "Bir avuç insana karşı, milletimiz için mücadelem devam edecektir" ifadelerine yer verdi.

Etiketler istanbul ibb İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekrem imamoğlu ibb çalışanları el yazısı
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