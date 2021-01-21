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  4. 21 Ocak 2021 20:18

GSS borçlusu EYT’lilerin primlerini Ankara Büyükşehir belediyesi ödeyecek!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, seçimlerden önce söz verdiğini hatırlatarak, Ankara'da yaşayan Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarını yapılandıramamış EYT'lilerin Belediye'ye başvurması halinde GSS primlerinin ödeneceğini açıkladı.

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Ankara'da yaşayan Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarını yapılandıramamış EYT'lilerin Belediye'ye başvurması halinde GSS primlerinin ödeneceğini duyurdu. Başkan Yavaş'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Seçimden önce EYT'li hemşehrilerimizin yanında olacağımıza söz vermiştik. Genel Sağlık Sigorta primlerini yapılandırmayan ve Ankara'da yaşayıp belediyemize başvuranların GSS primlerini, yeni kararname çıkana kadar ödemeye başlıyoruz. Daima yanınızda olacağız."

ANKA

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