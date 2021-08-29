Güneş'in çocukları Bodrum'da

Şanlıurfalı 13 yaşındaki hentbol oyuncusu Merve Akpınar ve kulübü Güneşin Çocukları, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın daveti üzerine bu yıl 2'incisi düzenlenen Halikarnassos Hentbol Turnuvası'nı izlemeye Bodrum’a geldi. Akpınar, "İlk defa uçağa bindim ve denizi gördüm" diyerek mutluluğunu paylaştı.

Yalıkavakspor Hentbol Kulübü’nün ev sahipliğinde gerçekleşen ve Kastamonu Belediye, Yenimahalle Belediye ve bu yıl lige çıkan ABB EGO hentbol kulüpleri olmak üzere toplamda dört takımın katılımıyla başlayan turnuva, bu sene çok özel bir misafir takımı da Bodrum’da ağırlıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle kurulan Şanlıurfa Güneşin Çocukları Gençlik ve Spor Kulübü, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın davetiyle turnuvaya misafir olarak gelip sporcularına hem hentbol alanında tecrübe kazandırmak hem de Bodrum’u gezip görme fırsatı tanıyacak.

AKPINAR: İLK DEFA DENİZİ GÖRDÜM, ÇOK MUTLUYUM

Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarla ülke gündemine oturan Merve Akpınar’da yaşadığı sevinç ve mutluluğu dile getirdi. ‘’Köyümün kız çocuklarının kaderini ben değiştireceğim" cümlesiyle bir anda sosyal medyada gündem olan ve büyük bir desteği arkasına alan Güneşin Çocukları Hentbol Takımı oyuncusuna Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ta duyarsız kalmadı. Sosyal medya üzerinden yapılan görüşmeler neticesinde kulübü Bodrum’a davet eden Aras ve Yalıkavakspor Kulübü, Güneşin Çocukları'nı ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Hentbola başlamak için çok çalıştığını ve bu süreçte çeşitli eleştirilere maruz kaldığını anlatan 13 yaşındaki hentbolcu Merve Akpınar, Bodrum’da olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Valimizin destekleriyle hızlı bir şekilde kurulan kulübümüz Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Yalıkavakspor Kulübü’nün davetleri ve destekleri ile Bodrum’da. Burada ana lig takımlarını izlemekten dolayı çok mutluyuz. Buraya gelirken uçağa bindik. Hayatımda ilk defa uçağa bindim. Yeşille mavinin, doğallığın olduğu yere geldik. Denizi ilk defa gördüm. Çok mutlu oldum. Emeği olan herkese çok teşekkürler"

Güneşin Çocukları Gençlik ve Spor Kulübü Hentbol takımı antrenörü ve aynı zamanda kulübün kurucusu olan Bayram Kaplan, Şanlıurfa’da hentbolun kıvılcımını yakmaya çalıştıklarını ve bu kıvılcımın her geçen gün gittikçe büyüdüğünü belirtirken, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın ve Yalıkavakspor Kulübü başkanı Mehmet Esen’in desteğiyle Bodrum’da bulunmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. Kaplan, “Çocuklarımız, televizyonda izledikleri ablalarını bugün burada canlı canlı görüyorlar. Onlar için çok önemli bir tecrübe oluyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.’ dedi.

Güneşin Çocukları Hentbol Takım Kaptanı Nurdan Yükkaldıran, Başkan Aras’ın davetinden dolayı teşekkürlerini iletirken gerçekleştirecekleri Bodrum gezisi için ve Yalıkavakspor Hentbol altyapı takımıyla yapacakları hazırlık maçları için duyduğu heyecanı aktardı.

27-29 Ağustos tarihlerinde üç günlük bir turnuvanın startının verilmesinden ve turnuvanın gidişatından gayet mutlu olduklarını belirten Yalıkavakspor Kulübü Başkanı Mehmet Esen, ‘’Bize büyük destek veren Başkan Ahmet Aras’a teşekkür ediyoruz. Başkan yardımcılarımız, yönetim kurulumuz herkes canla başla çalışıyor. İnşallah herkes için sağlıklı bir sezon olur. Güzel bir turnuva devam eder" dedi.

Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Tutkun ise Bodrum Belediyesi olarak Şanlıurfa Güneşin Çocukları Spor Kulübü Hentbol Takımı’nı misafir etmekten büyük mutluluk duyduklarını belirterek şöyle konuştu:

“Bodrum Belediyesi olarak bizler bu sezonda dört tane takımımızı misafir ediyoruz burada ama en önemlisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın desteğiyle kurulan Güneşin Çocukları Gençlik ve Spor Kulübü’nü misafir ediyoruz. Sayın Belediye Başkanımız Ahmet Aras’ta ev sahibi olarak takımı özel misafir etmek istedi. Güneşin Çocukları’na bir çağrıyla ‘gelin kulüp kurun’ protokolünü sağlayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş’a ve kulübü Bodrum’da misafir etmemizi sağlayan Başkanımız Ahmet Aras’a çok teşekkür ediyoruz"