Güvenpark modern yüzüyle Ankaralılarla yeniden buluştu

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Güvenpark’ı Ankaralılara modern bir yaşam alanı olarak yeniden kazandırdı. ''Güvenpark Kentsel Tasarım'' projesi kapsamında, parka ismini veren ''Güven Anıtı'' aslına uygun bir şekilde restore edildi. 26 bin 900 metrekarelik alanda yeni yaya yolları, estetik kent mobilyaları ve yeşil alanlarla donatılan Güvenpark, ayrıca 20 fotoğraftan oluşan bir sergi duvarıyla da ziyaretçilerine parkın tarihine yolculuk yapma imkânı sunacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, “Güven Anıtı” çevresinde bulunan ve Cumhuriyet tarihinin Ankara’daki ilk parkı olan Güvenpark’ı yeniledi.

Başkentin simge mekânlarından biri olan Güvenpark, tarihi dokusuna sadık kalınarak gerçekleştirilen “Güvenpark Kentsel Tasarım” projesiyle yeniden hayat buldu.

DAHA MODERN VE GÜVENLİ BİR YAŞAM ALANI OLUŞTURULDU

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Güvenpark’ı Ankaralılara daha modern, daha yeşil ve daha güvenli bir yaşam alanı olarak yeniden kazandırdı. Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi tarafından gerçekleştirilen projede, parka ismini veren “Güven Anıtı”ndaki deformasyonlar giderilerek aslına uygun bir şekilde restore edildi. Proje kapsamında, anıtın çevresindeki oturma alanları, park içindeki yaya yolları ve Atatürk Bulvarı tarafındaki kaldırım ve otobüs durakları yenilenerek modern bir görünüme kavuşturuldu. Milli Müdafaa Caddesi üzerindeki mevcut büfeler de iyileştirilerek daha işlevsel hale getirildi.

YEŞİL ALANLARIN BÜYÜKLÜĞÜ 13 BİN 499 METREKAREYE ÇIKARILDI

Kapsamlı yenileme çalışmaları kapsamında yeşil alanlar genişletilerek büyüklüğü 9 bin metrekareden 13 bin 499 metrekareye çıkarıldı. Mevcut 318 ağacın korunarak sayılarının 348’e yükseltildiği projede, bitkisel peyzaj, Ankara'nın iklimine uygun bir şekilde yenilendi. Aydınlatma projesi sayesindeyse park, hem daha güvenli hem de daha nitelikli bir hale getirilirken, Güvenpark’ın kimliğini oluşturan amfi ise korunarak önünde çiçek gösteri alanları oluşturuldu. Park içerisinde bulunan üç havuzun da gerekli bakımları yapılarak tesisatları güçlendirildi.

SERGİ DUVARI PARKIN GEÇMİŞİNE IŞIK TUTACAK

Yenileme çalışmalarında Güvenpark’ta ayrıca bir sergi duvarı da yer aldı. 20 fotoğraftan oluşan sergi duvarı, ziyaretçilerine parkın tarihine yolculuk yapma imkânı sunacak. Ayrıca, Güvenpark’ta yaşanan terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlar anısına bir anıt yerleştirilmesi de planlanıyor.

ÖDEMİŞ: “GÜVENPARK, CUMHURİYET’İN 100 YILININ HİKÂYESİ”

Güvenpark’ın, Cumhuriyet Dönemi’nin ilk kamusal yeşil alanı olma özelliğiyle büyük bir öneme sahip olduğunu ifade eden Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Koordinatörü Bekir Ödemiş, parkın toplumsal hafızadaki yerini şu sözlerle vurguladı:

“Ankara’nın imar planını hazırlayan Hermann Jansen’in ‘Yeşil Kuşak Projesi’ doğrultusunda, Güvenpark önemli kamusal alanlardan birisidir. Cumhuriyet döneminin ilk kamusal yeşil alanı olarak, hem kent, hem de Türkiye’nin toplumsal hafızasında önemli bir yere sahip büyük olaylara tanıklık etmiştir. Kızılay’ın kamusal alan olarak pek çok etkinliğe, tepkilere, protestolara veya mitinglere ev sahipliği yaptığını düşünürsek Güvenpark’ın hikâyesi, sadece bir park olmaktan öte Cumhuriyet’in 100 yılının hikâyesi diyebiliriz. Önemli bir kente tarihi kimlik katan alana ilişkin projemizi Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak hazırlamıştık. Bu süreçte parkın toplumsal bellekteki yerini ve kültürel miras özelliğini korumaya özen gösterdik.”

Güvenpark’ta yürütülen restorasyon çalışmalarında, parkın doğal ve özgün işlevini korumaya özen gösterdiklerini belirten Ödemiş, “Parkın doğal sit ve kültürel sit özelliklerini dikkate alarak, hem özgün dokusunu koruduk hem de parkın işlevsel ve çağdaş bir kullanıma uygun hale gelmesini sağladık” diye konuştu.

BAŞKENTLİLERDEN YENİLENMİŞ GÜVENPARK’A TAM NOT

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin yenileme ve restorasyon çalışmalarını tamamlayarak yeniden hizmete açtığı Güvenpark’ı gezen ve yenilenmiş haline tam not veren Başkentliler düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

-Necmi Şahin: ‘‘Bir doğa parçasını olduğu gibi buraya kondurmuş, çok güzel olmuş, ayrıntıya girmeden, yapmacık süslemelerden uzak çok güzel bir doğa parçası olmuş, çok beğendim.’’

-Efehan Karasoy: ‘‘Önceki haline kıyasla daha yeşil olmuş çok hoşuma gitti.’’

Musa Kömür: ‘‘Oturacak alanlar çok güzel, ferah olmuş. Beyazlarla bahar ayını çok güzel yansıtan renkler olmuş kesinlikle çok beğendim.’’

-Büşra Özen: ‘‘Beklediğimize değmiş. Yeşil alanların fazlasıyla arttığını görüyoruz bu da ‘Yeşili sev, doğayı koru’ya büyük destek. Beğendim, çok güzel oldu bizler için.’’

-Yiğit Şenocak: ‘‘Uzun süredir açılmasını bekliyorduk. Bol çimenli olunca arkadaşlarla eğlendik, güzel ve keyifli vakit geçiriyoruz.’’

-Selçukhan Öztürk: ‘‘Gayet güzel, bol yeşillikli bir park olmuş. Eskiden Güvenpark’ı biliyorduk vakit geçiriyorduk, şimdi daha yeşillikli olunca daha hoş vakit geçireceğiz.’’

-Mert Metin: ‘‘Ben çok beğendim. Yeşillendirilmiş, burada eskiden dolmuşlar vardı, buranın yeşillendirilmesinin sosyal alanlar için daha etkili olduğunu düşünüyorum. Kış geliyor ama yazın tadını çıkarmayı düşünüyorum.’’

-Emin Can Akçar: ‘‘Çok güzel vakit geçirdik, sosyalleşmek için çok güzel bir ortam olmuş. Başkanımıza ve emeği geçenlere teşekkür ederim. İnşallah böyle projelerin, böyle ortamların devamı gelir.’’