Güzelyalı 19/1 Sokak iki ay trafiğe kapatılacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Mithatpaşa Caddesi üzerinden Mustafa Kemal Sahil Bulvarı’na trafik akışını sağlayan 19/1 Sokak’ta (Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nin karşısı) iki ay sürecek bir çalışma başlatıyor. UKOME kararına göre çalışma nedeniyle 27 Ocak Pazartesi gününden itibaren 19/1 Sokak araç trafiğine kapatılacak. Mithatpaşa Caddesi’nden Mustafa Kemal Sahil Bulvarı’na çıkmak isteyen motorlu taşıt sürücüleri, Güzelyalı Parkı’nın karşısındaki 40/1 Sokak’ı kullanabilecek.

Otobüs güzergâhı da değişiyor

ESHOT Genel Müdürlüğü de çalışmalar nedeniyle bazı otobüs hatlarının güzergahında değişiklik yaptı.

Narlıdere, Kavacık ve Oyunlar Köyü yönünden gelip son durağı Üçkuyular İskele olan 5, 6, 7, 24, 25 ve 480 numaralı otobüsler; Fahrettin Altay Meydanı’nı takiben Şehit Binbaşı Ali Resmi Tufan Caddesi’ni kullanarak Üçkuyular İskelesi’ne ulaşacak.

Oyak Sitesi ve Esentepe Mahallesi’ne hizmet veren 486 ve 945 numaralı otobüsler, Fahrettin Altay Meydanı’nı takiben Şehit Binbaşı Ali Resmi Tufan Caddesi’ni kullanarak Üçkuyular İskelesi’ne ulaşacak.

Gaziemir - Balçova arasında hizmet veren 510 numaralı otobüs, Gaziemir’e gidiş yönünde Fahrettin Altay Meydanı’nı takiben Şehit Binbaşı Ali Resmi Tufan Caddesi’ni kullanarak otoyol güzergâhına devam edecek.

202 numaralı Cumhuriyet Meydanı – Havalimanı otobüsü ise Cumhuriyet Meydanı’na gidiş yönünde Fahrettin Altay Meydanı’nı takiben Şehit Binbaşı Ali Resmi Tufan Caddesi’ni kullanarak Mustafa Kemal Sahil Bulvarı güzergâhına devam edecek.

Menfezler yenilenecek

İZSU Genel Müdürlüğü yol üzerindeki çelik ızgaraların, trafik açısından tehlike arz ettiği ve gürültü kirliliğine neden olduğu gerekçesiyle Poligon ve Arap derelerindeki menfezleri yenileyecek. Ekipleri, ızgaraları sökerek önceden hazırlanan prefabrik kirişleri yola koyacak ve betonarme imalatı yapacak.