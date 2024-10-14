  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Halikarnas Balıkçısı, 51. ölüm yıl dönümünde Bodrum’da anıldı

Halikarnas Balıkçısı, 51. ölüm yıl dönümünde Bodrum’da anıldı

Halikarnas Balıkçısı, 51. ölüm yıl dönümünde Bodrum’da anıldı
Güncelleme:

Bodrum Belediyesine bağlı Bodrum Deniz Müzesi’nde Halikarnas Balıkçısı, 51. ölüm yıl dönümü olan 13 Ekim’de, Bodrum’daki bitki mirasına dikkat çekilen bir programla anıldı.

Çizer, çevirmen, yazar, rehber, tarihçi kimlikleriyle ülkemize ve Bodrum’a zengin bir miras bırakan Cevat Şakir Kabaağaçlı nam-ı diğer “Halikarnas Balıkçısı” 51. ölüm yıl dönümünde Bodrum’a kattığı sayısız değerlerden “bitki mirası” temasıyla gerçekleştirilen etkinlikler ile anıldı.

Etkinlikler kapsamında saat 11.00’de Hatice Orman rehberliğinde Halikarnas Balıkçısı’nın Bodrum’da kazandırdığı çeşitli bitkileri yerinde gözlemlendi. “Halikarnas Balıkçısı’nın Bitki Mirası” temalı kent turuna yoğun ilgi vardı. Saat 14.00'te Prof. Ertan Tuzlacı “Bodrum Bitkileri ve Halikarnas Balıkçısı” konulu sunumunda kent turunda katılımcılar, öğrendikleri bilgileri pekiştirmişdi. Saat 15.30’da ise Saner Gülsöken, “Bodrum’un Gayıkları” ve “Sünger, Biz, Başkaları ve Bodrum” kitaplarını imzaladı.

Bodrum Deniz Müzesi 13 Ekim 2024 tarihinde, Halikarnas Balıkçısı Anma Programına özel ücretsiz ziyaret edilirken program katılımcılarından ilk kayıt yaptıran 70 kişiye, 13 Ekim Anma Programına özel olarak Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü üretimi olan “lavanta kolonyası” ve Bodrum Yadigarı desteğiyle “şeker ilavesiz mandalin küpleri” hediye edildi.

Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Tanju Aksu Balıkçı’nın mezarını ziyaret ederek Başkan Tamer Mandalinci’nin çelengini sundu.

Balıkçı Müzede Yaşatılıyor

1925’te Bodrum’a sürülen, Türk edebiyatına birçok eser kazandırmış yazar, gazeteci, araştırmacı, basın ressamı, grafik tasarımcı, çevirmen, rehber Halikarnas Balıkçısı’nın özel koleksiyonu ve zengin arşiv malzemesi Bodrum Deniz Müzesinde bulunuyor. Balıkçı’nın kızı İsmet Kabaağaçlı Noonan tarafından özel izinle sergilenen Halikarnas Balıkçısı Özel Koleksiyonu’nda Balıkçı’ya ait kişisel eşyalar, belgeler, fotoğraf arşivi, edebi eserleri ve çizimleri bulunuyor. Bodrum Deniz Müzesinde, İsmet Kabaağaçlı Noonan’ın vefatı sonrasında ailesi tarafından bağışlanan arşiv malzemesi ve Prof. Şadan Gökovalı tarafından bağışlanan orijinal yazılar, belgeler ve efemera da yer alıyor.

Etiketler Bodrum bodrum belediyesi Tamer Mandalinci
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Cem Küçük'ten hileli gıda listesiyle ilgili yeni iddia Cem Küçük'ten hileli gıda listesiyle ilgili yeni iddia 2 doktorun da adının karıştığı yenidoğan çetesi kan dondurdu 2 doktorun da adının karıştığı yenidoğan çetesi kan dondurdu Halil Umut Meler'e saldırıda istenen ceza belli oldu Halil Umut Meler'e saldırıda istenen ceza belli oldu ''Limitini düşürenlerin kredi kartını iptal edin'' ''Limitini düşürenlerin kredi kartını iptal edin'' Yonca Evcimik'ten ''61 yaşımda olduğuma kim inanır'' pozları Yonca Evcimik'ten ''61 yaşımda olduğuma kim inanır'' pozları İzlanda - Türkiye maçı oynanacak İzlanda - Türkiye maçı oynanacak Aldatma iddiasıyla karısını öldüren koca eşcinsel çıktı Aldatma iddiasıyla karısını öldüren koca eşcinsel çıktı Kamu tasarruflarına takılmıştı... Memurlara müjde: Servis hizmeti geri döndü Kamu tasarruflarına takılmıştı... Memurlara müjde: Servis hizmeti geri döndü Bakanlık listeyi güncelledi: Çocukların elinden düşmeyen 16 ürün listeye girdi Bakanlık listeyi güncelledi: Çocukların elinden düşmeyen 16 ürün listeye girdi Galata filmindeki cinsellik sahneleri Sarp Bozkurt - Ezgi Bozkurt evliliğini sarstı Galata filmindeki cinsellik sahneleri Sarp Bozkurt - Ezgi Bozkurt evliliğini sarstı
Savcıya makamında tehdit kamerada: Hepsi yakalandı Savcıya makamında tehdit kamerada: Hepsi yakalandı Müge Anlı stüdyoda çılgına döndü Müge Anlı stüdyoda çılgına döndü Türkiye'nin 8 asırlık şaheserindeki gizemli ses tekrar duyuldu Türkiye'nin 8 asırlık şaheserindeki gizemli ses tekrar duyuldu Kim Milyoner Olmak İster'de 2'nci soruda elenen yarışmacının yanlış yanıtı olay oldu Kim Milyoner Olmak İster'de 2'nci soruda elenen yarışmacının yanlış yanıtı olay oldu İmamoğlu'na siyasi yasak anketinde dikkat çeken sonuçlar İmamoğlu'na siyasi yasak anketinde dikkat çeken sonuçlar Yeni haftanın hava durumu belli oldu: Yağışlara devam Yeni haftanın hava durumu belli oldu: Yağışlara devam Nobel alan Prof. Daron Acemoğlu, Türkiye için bakın neler söylemişti Nobel alan Prof. Daron Acemoğlu, Türkiye için bakın neler söylemişti Ünlü rapçiden eşine ahlaksız teklif iddiası: ''Sen izlerken annenle birlikte olmak istiyorum'' Ünlü rapçiden eşine ahlaksız teklif iddiası: ''Sen izlerken annenle birlikte olmak istiyorum'' Trafikte palalı saldırı anı kamerada Trafikte palalı saldırı anı kamerada 18 gündür kayıp olarak aranan Rojin'in ailesinden olay iddia 18 gündür kayıp olarak aranan Rojin'in ailesinden olay iddia