Halikarnas Balıkçısı, 51. ölüm yıl dönümünde Bodrum’da anıldı

Bodrum Belediyesine bağlı Bodrum Deniz Müzesi’nde Halikarnas Balıkçısı, 51. ölüm yıl dönümü olan 13 Ekim’de, Bodrum’daki bitki mirasına dikkat çekilen bir programla anıldı.

Çizer, çevirmen, yazar, rehber, tarihçi kimlikleriyle ülkemize ve Bodrum’a zengin bir miras bırakan Cevat Şakir Kabaağaçlı nam-ı diğer “Halikarnas Balıkçısı” 51. ölüm yıl dönümünde Bodrum’a kattığı sayısız değerlerden “bitki mirası” temasıyla gerçekleştirilen etkinlikler ile anıldı.

Etkinlikler kapsamında saat 11.00’de Hatice Orman rehberliğinde Halikarnas Balıkçısı’nın Bodrum’da kazandırdığı çeşitli bitkileri yerinde gözlemlendi. “Halikarnas Balıkçısı’nın Bitki Mirası” temalı kent turuna yoğun ilgi vardı. Saat 14.00'te Prof. Ertan Tuzlacı “Bodrum Bitkileri ve Halikarnas Balıkçısı” konulu sunumunda kent turunda katılımcılar, öğrendikleri bilgileri pekiştirmişdi. Saat 15.30’da ise Saner Gülsöken, “Bodrum’un Gayıkları” ve “Sünger, Biz, Başkaları ve Bodrum” kitaplarını imzaladı.

Bodrum Deniz Müzesi 13 Ekim 2024 tarihinde, Halikarnas Balıkçısı Anma Programına özel ücretsiz ziyaret edilirken program katılımcılarından ilk kayıt yaptıran 70 kişiye, 13 Ekim Anma Programına özel olarak Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü üretimi olan “lavanta kolonyası” ve Bodrum Yadigarı desteğiyle “şeker ilavesiz mandalin küpleri” hediye edildi.

Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Tanju Aksu Balıkçı’nın mezarını ziyaret ederek Başkan Tamer Mandalinci’nin çelengini sundu.

Balıkçı Müzede Yaşatılıyor

1925’te Bodrum’a sürülen, Türk edebiyatına birçok eser kazandırmış yazar, gazeteci, araştırmacı, basın ressamı, grafik tasarımcı, çevirmen, rehber Halikarnas Balıkçısı’nın özel koleksiyonu ve zengin arşiv malzemesi Bodrum Deniz Müzesinde bulunuyor. Balıkçı’nın kızı İsmet Kabaağaçlı Noonan tarafından özel izinle sergilenen Halikarnas Balıkçısı Özel Koleksiyonu’nda Balıkçı’ya ait kişisel eşyalar, belgeler, fotoğraf arşivi, edebi eserleri ve çizimleri bulunuyor. Bodrum Deniz Müzesinde, İsmet Kabaağaçlı Noonan’ın vefatı sonrasında ailesi tarafından bağışlanan arşiv malzemesi ve Prof. Şadan Gökovalı tarafından bağışlanan orijinal yazılar, belgeler ve efemera da yer alıyor.