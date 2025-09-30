  1. Anasayfa
  4. Halk danslarının kalbi Konyaaltı'nda attı

Konyaaltı Belediyesi, Türkiye ile beraber farklı ülkelerin de yer aldığı ‘Halk Dansları Gösterileri’ etkinliği düzenledi. HayatPark’ta düzenlenen etkinlik, çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleşti.

Konyaaltı Belediyesi, Başkan Cem Kotan’ın sanata verdiği önem doğrultusundaki etkinliklerini halkla buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda birçok etkinlik planlayan Konyaaltı Belediyesi son olarak HayatPark’ta ‘Halk Dansları Gösterileri’ etkinliği düzenledi. Etkinlikte, Konyaaltı Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu’nun yanı sıra Sakarya, Estonya, Romanya ve Makedonya’dan gelen dans grupları hünerlerini sergiledi. HayatPark’ta gerçekleşen gösterilerde vatandaşların keyifli anları ve beğenileri gözlerden kaçmadı. Vatandaşlar, sanata verdiği önemden dolayı Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan ve tüm Konyaaltı Belediyesi ekibine teşekkürlerini iletti.

DANS GRUPLARINDAN BAŞKAN KOTAN’A TEŞEKKÜR ZİYARETİ

Öte yandan ‘Halk Dansları Gösterileri’ etkinliği için Türkiye’ye farklı ülkelerden gelen dans grupları temsilcileri, Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan’ı ziyaret etti. Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti aktaran Başkan Kotan, “Bizler, sanata ve sanatçıya olan saygımız ile çalışmalarımıza yön veriyoruz. Halkımızı sürekli olarak sanat etkinlikleriyle buluşturuyoruz. Sanatın toplumumuz için ne kadar değerli olduğunun farkındayız. Sanata olan katkılarınız için sizlere çok teşekkür ediyorum” diye konuştu. Gerçekleştirilen etkinlik ve misafirperverliği için Başkan Kotan’a teşekkürlerini ileten temsilciler, Konyaaltı ilçesinin Antalya ve Türkiye için ayrı bir yere sahip olduğunu bildiklerini vurguladı.

 

Etiketler konyaaltı konyaaltı belediyesi Cem Kotan
