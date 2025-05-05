  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Halk Şairi Yunus Emre, Manisa’da anıldı

Halk Şairi Yunus Emre, Manisa’da anıldı

Halk Şairi Yunus Emre, Manisa’da anıldı
Güncelleme:

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Türk tasavvuf edebiyatının öncüsü, hoşgörünün ve insan sevgisinin simgesi Yunus Emre’yi, düzenlediği programla andı. Yunus Emre’yi Anma Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikler, Şehir Tiyatrosu Uğur Mumcu Sahnesi’nde sanatseverlerle buluştu ve büyük beğeni topladı.

Program, Yunus Emre’nin ilham verici sözleriyle bezeli, etkileyici portrelerinin yer aldığı özel bir sergiyle başladı. Ziyaretçiler, sergide, Yunus Emre’nin dünyasına bir yolculuk yaptı. Serginin ardından gösterime sunulan belgesel film ise Yunus Emre’nin hayatını, düşünce dünyasını ve insanlığa miras bıraktığı evrensel mesajları gözler önüne serdi.
 
Manisa Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Yunusemre ve Şehzadeler belediyeleri iş birliğiyle hayata geçirilen etkinlikler, Yunus Emre’nin “Yaratılanı severim, Yaradan’dan ötürü” diyen felsefesini gelecek kuşaklara taşımayı hedefliyor. Katılımcılar, etkinlikle Yunus Emre’nin dilinden dökülen sade ama derin anlamlarla yoğrulmuş şiirleriyle, insana ve yaşama dair özlü mesajlarını hatırlama imkanı buldu.

 

Haber3.com Haber Merkezi

text-ad
Etiketler manisa büyükşehir belediyesi manisa Ferdi Zeyrek
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Memur ve emeklinin 2025 yılı 4 aylık enflasyon farkı netleşti Memur ve emeklinin 2025 yılı 4 aylık enflasyon farkı netleşti Sular yükselince piknik kabusla bitti: Mahsur kalan onlarca kişi böyle kurtarıldı Sular yükselince piknik kabusla bitti: Mahsur kalan onlarca kişi böyle kurtarıldı Gedson Fernandes'e lazer tutan taraftar gözaltında! Gedson Fernandes'e lazer tutan taraftar gözaltında! Konya'da büyük patlama: Çok sayıda yaralı var! Konya'da büyük patlama: Çok sayıda yaralı var! İstanbul'da güpe gündüz vahşet! Kaçırmak istedikleri kadını direnince sokak ortasında katlettiler İstanbul'da güpe gündüz vahşet! Kaçırmak istedikleri kadını direnince sokak ortasında katlettiler CHP lideri Özel'e saldırı sonrası skandal manşet! CHP lideri Özel'e saldırı sonrası skandal manşet! Burası Türkiye'nin en özel mezarlığı: Her mezar taşı ayrı bir acı... Burası Türkiye'nin en özel mezarlığı: Her mezar taşı ayrı bir acı... İstanbul'u terk edip Ege'ye yerleşen güzel oyuncudan hamilelik pozları geldi İstanbul'u terk edip Ege'ye yerleşen güzel oyuncudan hamilelik pozları geldi Nihat Doğan'ın imaj değişikliği olay oldu... Gören tanıyamadı... Nihat Doğan'ın imaj değişikliği olay oldu... Gören tanıyamadı... Özel'i kızıyla tehit ettiler: ''Bakalım çocukların da senin kadar şanslı mı... Bu gece hazır ol!'' Özel'i kızıyla tehit ettiler: ''Bakalım çocukların da senin kadar şanslı mı... Bu gece hazır ol!''
ENAG Nisan 2025 enflasyon rakamlarını açıkladı ENAG Nisan 2025 enflasyon rakamlarını açıkladı Uzak Şehir dizisine dişli bir rakip geliyor... Başrol belli oldu Uzak Şehir dizisine dişli bir rakip geliyor... Başrol belli oldu Annesinin vefatının ardından konserlerine devam eden Tarkan eleştirilere yanıt verdi Annesinin vefatının ardından konserlerine devam eden Tarkan eleştirilere yanıt verdi Fenerbahçe'de Sergen Yalçın iddiası... Sergen Yalçın'dan bir açıklama geldi! Fenerbahçe'de Sergen Yalçın iddiası... Sergen Yalçın'dan bir açıklama geldi! Zam'aydın Türkiyem! Yeni gün, yine yeniden bir zamla başladı! Zam'aydın Türkiyem! Yeni gün, yine yeniden bir zamla başladı! TÜİK Nisan 2025 enflasyon rakamlarını açıkladı TÜİK Nisan 2025 enflasyon rakamlarını açıkladı Tehdit ve tacizden elektronik kelepçe takılan şüpheli konserden çıktı! Tehdit ve tacizden elektronik kelepçe takılan şüpheli konserden çıktı! Enflasyon açıklandı; Mayıs ayı kira zam oranı belli oldu Enflasyon açıklandı; Mayıs ayı kira zam oranı belli oldu Survivor'da kadın çalışana şiddet iddiası! Tepkiler çığ gibi büyüdü! Survivor'da kadın çalışana şiddet iddiası! Tepkiler çığ gibi büyüdü! İTÜ'lü uzman İstanbul'un en riskli ilçelerini sıraladı İTÜ'lü uzman İstanbul'un en riskli ilçelerini sıraladı