Halk Şairi Yunus Emre, Manisa’da anıldı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Türk tasavvuf edebiyatının öncüsü, hoşgörünün ve insan sevgisinin simgesi Yunus Emre’yi, düzenlediği programla andı. Yunus Emre’yi Anma Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikler, Şehir Tiyatrosu Uğur Mumcu Sahnesi’nde sanatseverlerle buluştu ve büyük beğeni topladı.

Program, Yunus Emre’nin ilham verici sözleriyle bezeli, etkileyici portrelerinin yer aldığı özel bir sergiyle başladı. Ziyaretçiler, sergide, Yunus Emre’nin dünyasına bir yolculuk yaptı. Serginin ardından gösterime sunulan belgesel film ise Yunus Emre’nin hayatını, düşünce dünyasını ve insanlığa miras bıraktığı evrensel mesajları gözler önüne serdi.



Manisa Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Yunusemre ve Şehzadeler belediyeleri iş birliğiyle hayata geçirilen etkinlikler, Yunus Emre’nin “Yaratılanı severim, Yaradan’dan ötürü” diyen felsefesini gelecek kuşaklara taşımayı hedefliyor. Katılımcılar, etkinlikle Yunus Emre’nin dilinden dökülen sade ama derin anlamlarla yoğrulmuş şiirleriyle, insana ve yaşama dair özlü mesajlarını hatırlama imkanı buldu.

Haber3.com Haber Merkezi