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Halka sözünü tutan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’a vatandaştan hizmet teşekkürü

Halka sözünü tutan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’a vatandaştan hizmet teşekkürü
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Balıkesir’de sürdürülebilir su yönetimi sağlamak için büyük bir seferberlik başlatan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın liderliğinde, 20 ilçede kapsamlı bir çalışma gerçekleştiren Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Müdürlüğü Ayvalık’ın Yenimahalle bölgesine yeni içme suyu hattı kazandırarak vatandaşların özellikle yaz aylarında yaşadığı su sıkıntısını giderdi.

Vatandaşların sağlıklı su imkânlarından kesintisiz bir şekilde yararlanabilmesi için halktan gelen her talebi dikkate alan Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Müdürlüğü, Ayvalık’ın Yenimahalle Mahallesi’nde içme suyu şebeke hattı yapım işini tamamladı. Her yıl özellikle yaz aylarında nüfus yoğunluğu sebebiyle yaşanan bölgedeki su sıkıntısının önüne geçmek için tüm ekipleri seferber eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın öncülüğünde Yenimahalle’ye yeni bir içme suyu hattı kazandırıldı.

 “AHMET BAŞKAN’IMIZ SESİMİZİ DUYDU”

Bölgede uzun yıllardır özellikle yazın su sıkıntısı çeken vatandaşlar BASKİ’nin bu çalışmasından çok memnun olduklarını söylediler. Yıllardan beri dile getirdikleri ama bir türlü çözüme kavuşmayan bu sorunu göreve gelir gelmez Başkan Akın’ın çözdüğünü söyleyen mahalle sakinleri, “Ahmet Başkan’ımız sesimizi duydu. BASKİ ekipleri kısa sürede buradaki çalışmalarını tamamladılar. Başkanımıza çok teşekkür ederiz” diyerek memnuniyetlerini dile getirdiler. Mahallenin konumu nedeniyle yazın artan nüfusun da etkisiyle susuzluğun yaşandığı bölgeye BASKİ tarafından yapılan yeni içme suyu şebeke hattı sayesinde Yenimahalleliler bu yazı rahat geçirecek.

 804 METRELİK İÇME SUYU ŞEBEKE HATTI TAMAMLANDI

 Altyapıda ihtiyaca uygun hizmetlerle vatandaşların yaşamını kolaylaştıran Başkan Akın’ın Ayvalık’ta kısa süre önce başlattığı altyapı dönüşümü tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda Yenimahalle bölgesinde 804 metre içme suyu şebeke hattı yapımını tamamlayan BASKİ ekipleri, içme suyu deposuna bağlantı çalışmalarını da gerçekleştirdi. Vatandaşların uluslararası standartlarda sağlıklı içme suyuna erişebilmeleri için 7 gün 24 saat esasına dayalı çalışan BASKİ ekipleri su kayıplarını da en aza indiriyor.

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Etiketler balıkesir balıkesir büyükşehir belediyesi ahmet akın
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