''Hayat Kime Güzel?'' tiyatro oyunu Kartal’da sahnelendi

Kartal Belediyesi Uğur Mumcu Kültür Merkezi, ‘Hayat Kime Güzel?’ tiyatro oyununa ev sahipliği yaptı. İstanbul Meydan Sahnesi oyuncularının rol aldığı tiyatro oyunu izleyenler tarafından büyük beğeni topladı.

Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün aralık ayı kültür-sanat programı kapsamında sahnelenen ‘Hayat Kime Güzel’ isimli tiyatro oyunu Kartallı tiyatro izleyicisi ile buluştu. Pandemi kuralları gereği salona girişlerde HES kodu kontrolü ve ateş ölçümü yapıldı.

Yapımcılığını Faruk Sofuoğlu’nun yaptığı, Tekin Duman ve Çınar Şahin’in yazdığı, İstanbul Meydan Sahnesi oyuncuları Deniz Oral, Faruk Sofuoğlu, Hacı Ali Konuk, Burçak Kabadayı ve Kemal Zeydan’ın oynadığı oyuna Kartallı tiyatro severlerin ilgisi yoğun oldu. İki perdeden oluşan oyunda hayatın kime güzel olduğu sorusunun yanıtı arandı. Farklı skeçlerin bir araya geldiği oyunda izleyiciler kahkahaya boğuldu.

“Hayat bugün bu oyunu izleyenlere güzel”

Oyunun sonunda Kartal Belediyesi CHP Grup Başkan Vekili Gülay Boyraz ve Meclis üyesi Aysel Yücel sahneye çıkarak oyunculara teşekkür etti. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel adına bir oyunculara kartal heykelciği takdim ederek bir konuşma gerçekleştiren Boyraz “Hayat kime güzel? Hayat gerçekten bugün bu oyunu izleyenlere güzeldi. İyi ki varsınız, çok teşekkür ediyorum.” dedi.