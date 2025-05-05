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Hayatın Renkleri karma resim sergisi Bandırma'da açıldı

Hayatın Renkleri karma resim sergisi Bandırma'da açıldı
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Bandırma Belediye Başkan Yardımcısı Cemal Adıgüzel, şehrin sanat hayatına önemli bir katkı sunan yeni bir serginin açılışını duyurdu. "Hayatın Renkleri" adıyla düzenlenen karma resim sergisi, birbirinden değerli sanatçıların eserlerini bir araya getiriyor. Sergi, Tunç Başaran Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu.

Adıgüzel, açılışta yaptığı konuşmada, “Hayatın renklerine birlikte dokunduk” diyerek, serginin sadece görsel bir deneyim değil, aynı zamanda kültürel bir bağ kurma fırsatı sunduğuna vurgu yaptı. Bandırma’nın sanata olan katkılarının artarak devam edeceğini belirten Adıgüzel, sanatı halkla buluşturmanın önemini vurguladı.

Sergide yer alan eserler, dört değerli sanatçıdan Hakan Işıtan, Nuray Engin, Leyla Erten ve Gülnilhal Sibel Buvatva’nın imzasını taşıyor. Her biri farklı tarz ve bakış açılarıyla hayatın renklerini tuvallere yansıtan sanatçılar, izleyicilere zengin bir görsel şölen sunuyor. Sergi, Bandırma halkına ve tüm sanatseverlere benzersiz bir kültürel deneyim yaşatmayı vaat ediyor.

"Hayatın Renkleri" sergisi, 9 Mayıs 2025'e kadar Tunç Başaran Kültür Merkezi'nde açık olacak. Bandırma Belediye Başkan Yardımcısı Cemal Adıgüzel, tüm hemşehrilerini bu renkli sanatsal serüveni keşfetmeye davet etti. Açılışta emeği geçen sanatçılara ve organizasyon ekibine teşekkürlerini ileten Adıgüzel, sanatı ve kültürü daha geniş kitlelerle buluşturmanın heyecanını taşıdıklarını sözlerine ekledi.

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Etiketler bandırma bandırma belediyesi dursun mirza
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