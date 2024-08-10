Hayatlar Yıkılmıyor, Kartal Yenileniyor: 1100 Kişilik Metem Birlik Sitesi'nin Temeli Atıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki KİPTAŞ ve Kartal Belediyesi olası İstanbul depremine karşı riskli yapıların dönüşümüne devam ediyor. Yapılarının yenilenmesi için İstanbul Yenileniyor’a başvuran Kartal’daki Metem Birlik Sitesi’nin yerine inşa edilecek depreme karşı güvenli evlerin temeli, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt ve hak sahiplerinin katıldığı bir törenle gerçekleşti.

İstanbul Yenileniyor platformu kapsamında birçok bölgede çalışmalar yürüten KİPTAŞ, Kartal’da bulunan 1992 yapım tarihli ve 1100 vatandaşın yaşadığı Metem Birlik Sitesi’nde dönüşümün temellerini attı.

"Kartal'ın en riskli bölgelerinden birini daha dönüştürdük"

Törende konuşan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal Belediyesi'nin bugüne kadar 100 binden fazla insanın evini depreme dayanıklı bir şekilde dönüştürdüklerini ifade ederek, İBB ile beraber son 5 yılda hayata geçirilen çalışmaların önemine dikkat çekti.

Başkan Gökhan Yüksel, yeni dönemde de aynı işbirliği neticesinde, Kartal'da güçlü yatırımların devam edeceğini kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü; "İBB ile 5 yılda birbirinden farklı işlere imza attık. Burası 240 dairen oluşan çok eski bir siteydi. Tüm bürokrasisi tamamlandı.

Burası için yoğun emek veren, KİPTAŞ Genel Müdürümüze, İBB, KİPTAŞ ve Kartal Belediyesi çalışma arkadaşlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum. Depreme karşı İstanbul'da tüm gücüyle mücadele eden İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu'na Kartal halkı adına sonsuz teşekkürür ediyoruz.

Sadece 5 yılda, depreme karşı 3 binden fazla binanın dönüşümünü gerçekleştirdik. Bu mücadele ve azimle daha nice temel atma törenlerinde buluşacağız.

"Deprem bir beka sorunudur"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise depremin sadece Türkiye için değil, uluslararası çapta bir beka sorunu olduğuna dikkat çekti. İBB'nin siyasi parti ayrımı gözetmeksizin, tüm İstanbullara eşit hizmet ettiğini ve depreme karşı devletin tüm kurumlarının aynı sorumlukta olması gerektiğinin altını çizen İBB Başkanı, sözlerine şöyle devam etti;

"İstanbul'da depremle olan mücadele çok üst düzey seviyededir. İnanın ki, milli bir meseledir ve milli bir beka sorunudur. Bir o kadar da uluslararası bir meseledir.

Milletimiz; nezaketi seviyor, çalışkanlığı seviyor. Gerçek anlamda kentsel dönüşüm, kalıcı çözümdür. Şehrimizin iyileşmesi ve insanlarımızın huzurlu olması çocuklarımızın geleceği için şarttır.

Geçmişte işlenen kent suçlarını da biliyoruz. Kentsel dönüşümün, doğru ilkelerinden vazgeçmedik ve vazgeçmeyeceğiz. Kentsel dönüşümü, birilerinin rant sağlayacağı bir süreç olarak görmedik. Kartal'da ve İstanbul'un tamamında depreme karşı mücadele etmeye devam ediyoruz ve devam edeceğiz.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve Kartal Belediyesi ailesine ve siz değerli vatandaşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Konuşmaların ardından, Başkan İmamoğlu ve Başkan Gökhan Yüksel, site sakinleri ve protokol ile beraber Metem Birlik Sitesi'nin temelini atarak fotoğraf çektirdi.

Kartal'ın en büyük sitelerinden birinin hak sahipleri son yönetmeliklere göre yapılmış depreme dayanıklı evlerine kavuşacak

Kartal'ın en fazla haneli sitelerinden bir olan Metem Birlik Sitesi'nin dönüşümü, İBB'ye bağlı KİPTAŞ şirketinin öncülüğünde gerçekleşiyor. 240 daireden oluşan ve 1100 Kartallının yaşadığı sitenin, uzlaşı içinde vatandaşlar mağdur edilmeden dönüşümü gerçekleşiyor.

Kartal Hürriyet Mahallesi’ndeki Metem Birlik Sitesi sakinleri, 12 blok 240 konut bağımsız birim ve 283 hak sahibinden oluşuyor. Yapılarını yenilemek isteyen hak sahipleri 14 Nisan 2023’te istanbulyenileniyor.com’a başvuruda bulundu.

Talepleri dinlendi, proje hazırlandı, mobil araçlarda vatandaşlarla birebir iletişim kuruldu, bilgilendirme toplantıları gerçekleştirildi.

17 Kasım 2023’te resmi sözleşmeler imzalanmaya başlandı. Sitede yıkımlar 29 Mart 2024 tarihinde başladı ve tahliyeler tamamlandıkça riskli yapıların yıkımı da kontrollü bir şekilde devam ettirildi. 6 Haziran 2024 tarihi itibarıyla hak sahipleriyle uzlaşma oranı %97’ye ulaştı.

549 konut, 27 ticari birim olmak üzere toplam 576 bağımsız birimden oluşacak depreme dayanıklı, modern mimariye ve konforlu dairelere sahip yeni projenin temeli görkemli bir törenle atıldı.

Törene, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt’un yanı sıra; Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kartal İlçe Başkanı Mert Polat, çok sayıda siyasi parti temsilcisi ve site sakinleri katıldı.