  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. HayatPark’ta Karadeniz rüzgarı esecek

HayatPark’ta Karadeniz rüzgarı esecek

HayatPark’ta Karadeniz rüzgarı esecek

Konyaaltı Belediyesi ile Antalya Karadenizliler Derneği işbirliğiyle 13 Mart Pazar günü ‘Hamsi ve Kuymak Şenliği’ düzenlenecek.

Konyaaltı Belediyesi ve Antalya Karadenizliler Derneği, 13 Mart Pazar günü ‘Hamsi ve Kuymak Şenliği’ düzenliyor. HayatPark’ta saat 14.00’te başlayacak şenlikte hamsi ve kuymak ikramı yapılacak. Karadeniz Halk Müziği’nin sevilen sesleri Onay Şahin ve Apolasa Lermi’nin sahne alacağı şenlikte, vatandaşlar kemençe eşliğinde horonlar oynayacak. Vatandaşları Hamsi ve Kuymak Şenliği’ne davet eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, “Konyaaltı’nda şenliğe katılan misafirlerimiz Karadeniz’in kendine özgü güzelliklerine şahitlik edecek. Şenliğimizde hamsi ve kuymak ikramımızla damaklara da hitap edeceğiz” dedi.

Etiketler Konyaaltı Belediyesi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ukrayna'daki toplu mezarlar böyle görüntülendi
Netflix bu haftanın ''en''lerini açıkladı! Liste başında bir Türk yapımı var
Ukrayna, Putin'in ölüm konvoyunu böyle vurdu
Antalya zirvesinden sonuç çıkmadı; petrol yükselişe geçti
Son ankette Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem isteyen 6 partinin oy oranı belli oldu
Müge Anlı'da ağızları açık bırakan olay! Ailesini terk edip damadına kaçtı
Antalya'daki zirveden barış çıkmadı: Ukrayna ve Rusya'dan flaş açıklama
Mart ayının ilk seçim anketi açıklandı: Erdoğan'a 2. tur şoku
Market depolarına şok baskın; tonlarca sıvı yağ ele geçirildi
Bir efsanenin sonu! Volkswagen en sevilen modelini rafa kaldırıyor