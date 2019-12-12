Haydar Aliyev Sarıyer'de anıldı

Kireçburnu’nda, Aliyev’in adını taşıyan parkta düzenlenen törene İstanbul’da eğitim alan Harp Akademili Azeri öğrenciler ve subaylar da katıldı. Haydar Aliyev’in ve Mustafa Kemal Atatürk’ün büstlerine karanfil bırakılması ve saygı duruşuyla başlayan tören, iki ülke marşlarının okunmasıyla devam etti. Haydar Aliyev Parkı'nda gerçekleştirilen anma törenine; Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Azerbaycan İstanbul Başkonsolosu Mesim Hacıyev, Sarıyer Belediyesi birim müdürleri, konsolosluk personeli ile Türkiye'de yaşayan Azerbaycanlı vatandaşlar katıldı. Başkonsolos Hacıyev ve Başkan Şükrü Genç park içinde bulunan Haydar Aliyev ile Atatürk anıtları önüne gül bıraktı. Tören, diğer katılımcıların da anıtlara çiçek bırakmasının ardından sona erdi.