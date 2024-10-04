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Hayvanları Koruma Günü'nde Kadıköy'de ''Pati Park'' açıldı

Hayvanları Koruma Günü'nde Kadıköy'de ''Pati Park'' açıldı
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Kadıköy Belediyesi, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’nde 19 Mayıs Mahallesi’nde ‘Pati Parkı’ açtı. Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, “Kadıköy, her zaman patili dostlarına verdiği değerle anılacak. Çünkü Kadıköy’de her canlının eşit yaşam hakkı vardır.” dedi

Kadıköy Belediyesi, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’nde can dostlarımız için 19 Mayıs Mahallesi’nde ‘Pati Parkı’ açtı. Pati Parkı’nın açılışına Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, Cumhuriyet Halk Partisi Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin, Kadıköy Belediyesi başkan yardımcıları, meclis üyeleri, mahalle muhtarları, hayvanseverler ve mahalle sakinleri katıldı.

19 Mayıs Mahallesi İnönü Caddesi Mercan Sokak’taki Pati Parkı’nın açılış konuşmasını yapan Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, şunları söyledi: “Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü. Bugünün bizim için önemi büyük. Kadıköy’de sadece 4 Ekim’de değil yılın 365 günü hayvanları koruma günü. Çünkü bununla ilgili çok güzel bir gönüllülük ağına bağlıyız. Ben bu vesileyle bütün hayvanseverlere ve gönüllülere çok teşekkür ediyorum. Çünkü biliyorsunuz Kadıköy’de patili dostlarımızla ayrı bir güzel hukukumuz var. Şu anda 19 Mayıs Mahallesi’ndeyiz ve bir pati parkımızın açılışını gerçekleştiriyoruz. Ay sonuna kadar Dumlupınar Mahallesi, Eğitim Mahallesi ve Merdivenköy Mahallesi’nde de pati parkı açacağız.”

“KADIKÖY’DE HER CANLININ EŞİT YAŞAM HAKKI VAR”

“Pati parklarımız, insanlık tarihinin en eski günlerinden beri kadim dostumuz olan, ilk evcilleştirilen hayvanlardan olan köpek dostlarımız için tasarlanmıştır.” diyen Kösedağı, “Kadıköy’ün 14 noktasında hizmete açılan, toplamda 3 bin 500 metrekare alana sahip pati parklarımızda onların sağlığına uygun malzemeler seçilerek, eğitim ve dinlenme alanları düşünülerek tasarımlar yapılmıştır. Parkımızda tırmanma, denge basamağı, yürüyüş parkuru gibi şehir hayatında sokakta yapılması zor bazı aktiviteler için köpek sahiplerinin de hayatını kolaylaştıracak alanlar tasarlanmıştır. Böylece daha eğlenceli ve kaliteli vakit geçirmek isteyen hayvansever komşularımıza imkan sunmuş olduk. Bildiğiniz gibi köpekler yüzyıllardır insanlarla birlikte yaşıyor ve yaşamaya devam edecek. Kadıköy her zaman patili dostlarına verdiği değerle anılacak. Çünkü Kadıköy’de her canlının eşit yaşam hakkı vardır, var olacak.” ifadelerini kullandı.

PATİLİ DOSTLAR İÇİN EĞİTİM PARKURU

Kadıköy Belediyesi, 19 Mayıs Mahallesi İnönü Caddesi Mercan Sokak’ta bulunan pasif yeşil alanı, evcil hayvanların sosyalleşebileceği ve özgürce dolaşabileceği bir “Pati Park” olarak tasarladı. Bu alanda yer alan ‘pati park’, hem köpeklerin eğlenmesi hem de sahiplerinin onlarla birlikte vakit geçirmesi için çeşitli aktiviteler sunuyor. Ayrıca, park içerisinde köpekler için özel olarak hazırlanan bir eğitim parkuru bulunuyor.

Etiketler kadıköy kadıköy belediyesi Mesut Kösedağı
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