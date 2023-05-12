''Herkesin Muratpaşa’sı''

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, hikayeleri filme konu olan Andrei Razin ve Laskavvy May’ın sahne aldığı konserde “Muratpaşa’mıza ister İstanbul’dan ister Diyarbakır’dan, ister Kiev’den ister Moskova’dan gelin herkes kendini saygı içinde yaşamayı bilen bir kültürün parçası hissediyor” dedi.

Antalya’da Rus pop-rock müziğinin bir döneme dalgasını vuran efsane gruplarından Andrei Razin ve Laskavvy May, Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde sahne aldı. ‘Şefkatli Mayıs’ konserinde Razin ve Laskavvy May öncesi Timbigfamily de konser verirken geceye Başkan Uysal ve eşi Ümran Uysal’la katıldı. CHP Antalya Milletvekili adayı da olan Akdeniz Ahıskalı Türkler Birliği Derneği (AKATÜB) Başkanı Ramiz Atahan ve Rusya Dostluk ve Kültür Derneği Başkanı Marina Sorokina’nın yanı sıra Antalya’da yaşayan çok sayıda yerleşik yabancı da gecede yer aldı.

Başkan Uysal, burada yaptığı konuşmada Muratpaşa’nın en büyük özelliğinin herkesin kendisini ayrımsız bir komşuluk duygusu içinde hissetmesi olduğunu söyledi. Muratpaşa’da iyiliği kötülüğü, varlığı yokluğu paylaşan bir yaşam kültürü oluştuğunu dile getiren Başkan Uysal, “Muratpaşa’mıza ister İstanbul’dan ister Diyarbakır’dan ister Kiev’den ister Moskova’dan gelin herkes kendini saygı içinde yaşamayı bilen bir kültürün parçası hissediyor” dedi.

Bu ruhun dünyaya yayılmasını istediklerini belirten Başkan Uysal, “O nedenle savaşlara karşıyız. Savaşlar bitsin istiyoruz. Bir gün bütün dünya, umut ediyorum ki Muratpaşa gibi olur. Bu barış sevgi ortamına katkı verdiğiniz için teşekkür ediyorum” diye konuştu.