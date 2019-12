Herşey engelsiz Sarıyer için

Yaşar Kemal Kültür Merkezi’de yapılan etkinlikte, 2009 yılından bu yana engellilere yönelik hizmetler anlatılırken, 2020 vizyonu da masaya yatırıldı.

Ülkedeki engelli nüfusu yaklaşık 8 milyonu bulsa da problemleri hala çözüm bulmuş değil. Engelli yurttaşların sorunları gün geçtikçe artarken, ‘Engelsiz Sarıyer’ hedefiyle yola çıkan Sarıyer Belediyesi “Engellilerin Engelsizlere Eğitimiyle Başlayan 2009’dan 2020’ye Engelsiz Sarıyer Vizyonu” ile özel gereksinimi olan bireylere 2009’dan bu yana yaşam kalitelerini artırmak için yapılan çalışmaların yanı sıra 2020 vizyonuyla alakalı bilgi verdi. Sunumda, sosyal desteklerden ulaşıma, erişilebilirlik çalışmalarından kültürel aktivitelere kadar birçok alanda gerçekleştirilen çalışmaları ve yapılması planlanan projeler vatandaşlarla paylaşıldı.

KUTLANACAK BİR GÜN DEĞİL

Programın açılış konuşmasını yapan Sarıyer Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi Kurucu Başkanı Mahmut Kement, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün bir kutlama günü olmadığını belirterek, “Bugün engelli haklarına dikkat çekmek, engellilerin toplumda eşit ve özgür bireyler olarak her türlü hakka, her türlü hizmete diğer bireylerle aynı derecede ulaşabilmesi, aynı derecede kullanabilmesi gerektiğinin bir kez daha hatırlatıldığı bir gün. Kutlanacak işlerin yapıldığı, bizler için eşit yaşamın tesis edildiği, gerçekten hiçbir ayrımcılığa uğramadan yaşayabildiğimiz günler de olacaktır. Engelliler toplumda en kötü koşullarda yaşayan, yeterli eğitimi alamayan, hak ve hizmetlere ulaşamadığı için gerektiği gibi iş hayatında yer bulamayan, para kazanamayan, para kazanamadığı için bağımsız yaşamı kuramayan, dolayısıyla bağımlı bireyler grubunda yaşıyorlar. Bütün bu sıkıntılar engellileri örgütleme engelli örgütleri oluşturmak ve bu örgütler aracılığıyla haklarını aramaya itmiştir. Geçmiş yıllardan bu yana sadece Türkiye’de değil dünyanın bütün ülkelerinde engelliler bu şekilde toplumun ötekisi olarak yaşamak durumunda kalıyorlar. Devletin, yerel yöneticilerin üzerine düşen görevleri gerektiği gibi yapmadıkları için onların dışlandığı sonucuna varıldı. Yaşamı planlarken engellilerde dahil edilirse bizimde toplumda eşit bir yurttaş olarak yer alma şansımız var” dedi.

HERKESE EŞİT OLANAK!

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ise, “ Herkes bir gün engelli olabilir. Bunu göz önünde bulundurmak lazım. Senede bir kere hatırlamakla da olmaz. Çok net yasal haklar var. Bu haklara önce o yasaları çıkaranlar sonra da yaşamın içerisindeki herkes uymalı. Bu iş bir ilçe belediyesi yetkisinin çok üzerinde aslında. Hem engelliye hem de engellinin çevresine aynı olanaklar verilmeli. Bunu yaptığınız takdirde görevinizi yerine getirmişsiniz demektir. Biz projelerimize 2009 yılında engelli vatandaşlarımıza “Belediye ne yapmalı” diye sorarak başladık. Onlar kendilerine özel bir şey istemediler. “Yaşamın içerisinde hep var olmak istiyoruz” dediler. Bunun üzerine belediyenin her bir kurumu üzerine düşen her şeyi yapmaya çalıştı.

GÜNCEL BİLGİLER PAYLAŞILDI

Açılış konuşmalarının ardından Sarıyer Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Coşkun, 2009’dan 2020’ye Engelsiz Sarıyer Vizyonu sunumunu gerçekleştirdi. Coşkun, danışma ve yönlendirme çalışmalarından erişilebilirliğe, sosyal rehabilitasyondan sosyal desteğe, EÇADEM’den Down Cafe’ye kadar birçok çalışma hakkında güncel bilgileri paylaştı. Danışma ve yönlendirme çalışmaları kapsamında 4 bin 500 kişiye eğitim verildiğini belirten Hüseyin Coşkun, “ Engelsiz ulaşım araçlarımız ile bugüne kadar 5 bin 600 kişiye hizmet verdik. 960 kişiye akülü araç tamiri hizmeti verildi. Kilyos Sosyal Tesisleri’nde her yıl yapılan yaz kampından yaklaşık 6 bin yurttaşımız yararlandı. Sosyal rehabilitasyon çalışmaları kapsamında düzenlenen etkinliklerle 3 bin kişiye hizmet verildi. At üstünde yapılan egzersizler sayesinde beden kaslarını çalıştırmayı hedef alan başarılı bir tedavi türü olan Hipoterapi’den 126 engelli yurttaş yararlandı. 403 engelliye evde bakım hizmeti verildi” dedi.