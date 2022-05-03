  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Hıdırellez dilekleri Akdeniz’le buluşuyor

Hıdırellez dilekleri Akdeniz’le buluşuyor

Hıdırellez dilekleri Akdeniz’le buluşuyor

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi, Orta Asya'dan Balkanlara insanlığın en renkli geleneklerinden Hıdırellez'de gül ağaçlarının altına gömülen dilekleri, günün ilk ışıklarıyla Kaleiçi Yat Limanı'ndan açılacak teknelerle Akdeniz'in mavilikleriyle buluşturacak.

Muratpaşa Belediyesi, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde de yer alan efsaneleri, inanışları, gelenekleriyle doğanının uyanışının müjdecisi Hıdırellez'i günün ilk ışıklarıyla başlayıpdevam edecek etkinliklerle kutlayacak. Kutlamalar, Antalya’nın Kaleiçi’nin surlar dışındaki ilk yerleşim yerlerinden olan ve bugün Haşim İşcan Mahallesi ve Kaleiçi'nin belli bir bölümü olarak tarif edilen Yenikapı sakinlerinin kurduğu Yenikapı Sosyal Yardımlaşma Derneği'yle birlikte gerçekleştirilecek.

Muratpaşa’da hıdırellez kutlamaları 6 Mayıs Cuma sabahı başlayacak. Geceden gül ağacının altına gömülen dilekler saat 05.00’te Kaleiçi Yat Limanı’ndan açılacak teknelerle Akdeniz’in maviliklerine bırakılacak. Kutlamalar, öğleden sonra, Şükrü Solmaz Parkı’nda Muratpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanlarının kurduğu Çer-Çöp orkestrası ve İzmirli Necati konserleriyle devam edecek.

Etiketler Muratpaşa Belediyesi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Tayt sapığının görüntüleri ortaya çıktı: 17 yaşındaki öğrencinin taytını çalıp...
İslam Memiş, yatırımcıları ''Ezberleri bozacak'' diyerek uyardı: Bu tuzağa düşmeyin
Furkan Andıç, sette geçirdiği kaza sonucu ameliyata alındı
Çin'den korkutan haber: Koronavirüs yeniden yayılıyor
Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! Erdoğan'ın karşısına çıkan hangi isim ne kadar oy alıyor?
Seks oyuncağıyla ilişki yaşayan adam: Cinsel hayatımız harika
Buse Varol mini elbisesi, derin göğüs ve sırt dekoltesi ile mest etti
Yeni salgın tehdidi: Gizemli hastalık can almaya devam ediyor
Sevgilisini darbettiği iddia edilen Mergim Berisha için flaş karar!
Ece Seçkin'den samimi itiraf: Reklam anlaşmasından ne kadar kazandı?