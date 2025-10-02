  1. Anasayfa
  4. Hindistan Başkonsolosu Shiri Mijito Vinito’dan Balıkesir'de BAÇEM’e Ziyaret

Hindistan Başkonsolosu Shiri Mijito Vinito’dan Balıkesir'de BAÇEM’e Ziyaret

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çiftçi Eğitim Merkezi (BAÇEM) uluslararası düzeyde dikkat çekmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Hindistan Başkonsolosu Shiri Mijito Vinito’yu ağırlayan BAÇEM Hindistan ile iş birliği yapmaya hazırlanıyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan ve tıbbi-aromatik bitkiler alanında Türkiye’nin öncü merkezlerinden biri olan Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi (BAÇEM), uluslararası iş birliklerine ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda Hindistan Başkonsolosu Shiri Mijito Vinito’yu ağırlayan BAÇEM, Hindistan’da kurulan ve geleneksel tıp ile doğal tedavi yöntemlerini kapsayan AYUSH Bakanlığı hakkında bilgi sahibi oldu.

AYUSH BAKANLIĞI TANITILDI

Ziyaret kapsamında Hindistan’da kurulan ve geleneksel tıp ile doğal tedavi yöntemlerini kapsayan AYUSH Bakanlığı hakkında bilgi sahibi olan BAÇEM, Başkonsolos ile bilgi paylaşımı gerçekleştirdi. Başkonsolos Vinito, özellikle AYUSH Bakanlığı bünyesinde yürütülen bitkisel üretim ve araştırma çalışmalarının BAÇEM ile ortak projeler çerçevesinde geliştirilebileceğini ifade etti. Bu noktada BAÇEM’de yetiştirilen Ayurveda bitkileri ve diğer tıbbi-aromatik türler üzerinde işbirliği yapılabileceği gündeme geldi.

ORTAK PROJELER HAYATA GEÇECEK

Toplantıya Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çiftçi Eğitim ve Tarımsal Üretim Şube Müdürlüğü (BAÇEM) teknik personelleri de katıldı. BAÇEM’in araştırma, eğitim ve üretim faaliyetleri hakkında kapsamlı bilgi verilen görüşmede, Hindistan’ın köklü geleneksel tıp birikimi ile BAÇEM’in bilimsel ve uygulamalı altyapısının bir araya gelmesinin her iki ülke açısından da önemli fırsatlar doğuracağı vurgulandı. Görüşmelerin sonunda, iki kurum arasında ilerleyen dönemde ortak projelerin hayata geçirilmesi yönünde olumlu bir zemin oluştu. Bu işbirliği, Türkiye ile Hindistan arasında tıbbi-aromatik bitkiler alanında yeni bir köprü kurulmasının yanı sıra, BAÇEM’in uluslararası alanda görünürlüğünü de daha da artıracak.

