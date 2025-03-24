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Hüseyin Güler vefatının birinci yılında Kartal'daki mezarı başında anıldı

Hüseyin Güler vefatının birinci yılında Kartal'daki mezarı başında anıldı
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Kartal Belediyesi’nde uzun yıllar çeşitli kademelerde görev alarak önemli hizmetlerde bulunan Hüseyin Güler, vefatının birinci yılında kabri başında düzenlenen törenle anıldı. Ailesi, mesai arkadaşları ve sevenlerinin katıldığı anma programında dualar okundu, kabri başına karanfiller bırakıldı ve lokma dağıtıldı.

1969 yılında Erzincan’ın Tanyeri Nahiyesi’ne bağlı Pınarlıkaya köyünde doğan Hüseyin Güler, 1989 yılından itibaren Kartal Belediyesi bünyesinde Temizlik İşleri Müdürlüğü, Basın ve Yayın Müdürlüğü birimlerinde müdürlük yapmış, son olarak atandığı Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nde de birim müdürü olarak çalışarak belediye hizmetlerine önemli katkılar sunmuştu. Anma törenine Kartal Belediyesi Başkan Vekili Olcay Özgön’ün yanı sıra belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, başkan danışmanları, birim müdürleri, mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve Güler’in ailesi katıldı.

Törende konuşan Başkan Vekili Olcay Özgön, merhum Hüseyin Güler ile uzun yıllar mesai arkadaşlığı yaptığını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Hüseyin abi demek istiyorum. Çünkü Hüseyin abi bizim için çok değerli ve kıymetli bir yol arkadaşıydı. Kendisi hayatında hizmeti şiar edinmiş bir insandı. Kartallı komşuları için ve Kartal Belediyesi için çok değerli hizmetlerde bulundu. Bundan bir yıl önce çok değerli yol arkadaşım Hüseyin Güler’i kaybetmenin acısını yaşadık. Ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Seni saygıyla anıyorum."

Kartal Belediyesi’nde uzun yıllar çeşitli kademelerde görev alarak önemli hizmetlerde bulunan Hüseyin Güler, vefatının birinci yılında kabri başında düzenlenen törenle anıldı. Ailesi, mesai arkadaşları ve sevenlerinin katıldığı anma programında dualar okundu, kabri başına karanfiller bırakıldı ve lokma dağıtıldı.

Özgön ayrıca, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in bu anlamlı törende bulunmayı çok istediğini ancak yoğun programı sebebiyle katılamadığını belirterek şunları ekledi: "Başkanımız Gökhan Yüksel de burada olmayı çok istedi, fakat yoğun programı nedeniyle aramızda bulunamıyor. Kendisi, Hüseyin Güler müdürümüzü sevgiyle ve saygıyla anıyor. Ailesine, sevenlerine ve dostlarına selamlarını iletiyor ve başsağlığı diliyor."

Tören, Cemevi Dedesi Yunus Altun’un okuduğu dualarla başladı. Ardından katılımcılar, Hüseyin Güler’in kabrine karanfiller bıraktı. Anma programı, lokma dağıtımıyla sona erdi. Belediyeye yıllar boyunca emek veren ve Kartal halkına hizmet etmeyi ilke edinen Hüseyin Güler, çalışma arkadaşları ve sevenleri tarafından minnetle anıldı. Onun anısını yaşatmak isteyen mesai arkadaşları, Güler’in hizmetlerinin her zaman hatırlanacağını belirtti.

Etiketler kartal kartal belediyesi gökhan yüksel
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