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Hüseyin Kabacıoğlu mezarı başında anılacak

Hüseyin Kabacıoğlu mezarı başında anılacak

Kartal Belediyesi eski Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Hüseyin Kabacıoğlu (55), ölümünün 11. yılında Maltepe Gülsuyu Mezarlığı’ndaki kabri başında anılacak.

2 Mayıs 2011 tarihinde sabah saatlerinde evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Marmara Üniversitesi Basın Yayın Meslek Yüksek Okulu mezunu, evli ve 1 çocuk babası olan Kabacıoğlu, 1985 yılından beri Kartal Belediyesi bünyesinde çeşitli görevlerde çalıştı. 2003 yılından itibaren de Kartal Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü görevini sürdürmekteydi.

Kabacıoğlu için 6 Mayıs 2022 Cuma günü saat 11.00’de Maltepe Gülsuyu Mezarlığında bulunan kabri başında anma töreni düzenlenecek.

Anma törenine katılmak isteyenler için saat 10.30’da Kartal Belediyesi Hizmet Binası -2 çıkış kapısı önünden servis hareket edecektir.

Etiketler Kartal Belediyesi gökhan yüksel kartal
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