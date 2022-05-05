Hüseyin Kabacıoğlu mezarı başında anılacak
Kartal Belediyesi eski Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Hüseyin Kabacıoğlu (55), ölümünün 11. yılında Maltepe Gülsuyu Mezarlığı’ndaki kabri başında anılacak.
2 Mayıs 2011 tarihinde sabah saatlerinde evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Marmara Üniversitesi Basın Yayın Meslek Yüksek Okulu mezunu, evli ve 1 çocuk babası olan Kabacıoğlu, 1985 yılından beri Kartal Belediyesi bünyesinde çeşitli görevlerde çalıştı. 2003 yılından itibaren de Kartal Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü görevini sürdürmekteydi.
Kabacıoğlu için 6 Mayıs 2022 Cuma günü saat 11.00’de Maltepe Gülsuyu Mezarlığında bulunan kabri başında anma töreni düzenlenecek.
Anma törenine katılmak isteyenler için saat 10.30’da Kartal Belediyesi Hizmet Binası -2 çıkış kapısı önünden servis hareket edecektir.
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