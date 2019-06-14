İABB üyeleri Başkan Fethi Yaşar’la ''Devam'' dedi

Kısa bir konuşmayla birlik üyelerine başarı dileklerini ve teşekkürlerini ileten Başkan Fethi Yaşar “Ben sizlerin haklarını korumak için talepleriniz doğrultusunda elimden gelen desteği vermeye devam edeceğim. Ancak benim size en önemli tavsiyem kör kuruşu harcarken dikkat edin” dedi.

Vatandaşın kaynağını heder etmeyin

Tüm belediyelerin ciddi borç yükü altında olduğunun altını çizen Yaşar “Hiçbirimizin bol keseden harcama yapacak lüksü yok. Halka dokunan işlere para harcayın. Bu dönem, Sayıştay müfettişlerinin de raporuna göre bilançosu en düzgün belediyelerden biri olmamıza rağmen korktum. 10 yıldır belediye başkanlığı yapıyorum ilk defa bu sene tedirgin oldum. Hesaplarınızı düzgün yapın. Yarım bırakacağınız bir işe asla girmeyin. Bitirebileceğiniz işe bakın. Önemli olan kentinizi temiz tutun, alt yapıda üst yapıda yapabileceğiniz işleri lüzumsuz harcama yapmadan, planlı ve düzgün şekilde yapın. Bürokratın egosuna da kendi egonuza da vatandaşın kaynağını heder etmeyin. Yeni dönemimizin de hepimiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.

Yeni Meclis Başkanlık Divanı belirlendi

Üye belediye başkanlarının katılımlarıyla yapılan 11 maddelik meclis toplantısında birliğin 2018 yılı faaliyet raporu, 2018 yılı gelir-gider kesin hesap cetveli görüşülerek oy birliğiyle kabul görürken 2019 yılı çalışma planı da mecliste kabul edildi.

Gündemin 9. Maddesi ile de birlik başkanlığı, 3 katip üyenin seçimi, 1’inci ve 2’inci başkan vekilleri, encümen üyeleri ve plan bütçe komisyon üyeleri yapılan oylamayla belirlendi.

Oylama sonuçlarına göre Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar yeniden Birlik Başkanlığına seçilirken, Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik 1’inci Başkan Vekili, Çiftlik Belediye Başkanı Serkan Güz de 2’inci Başkan Vekili oldu.

İABB üye sayısı 129’dan 155’e çıktı

Ayrıca gündemin 6. Maddesi olarak görüşülen birliğe üye olmak isteyen belediyeler de oy birliği ile kabul edildi. Mevcut 129 üyesi bulunan İABB’ye 3’ü il belediyesi olmak üzere 26 yeni belediye katıldı.