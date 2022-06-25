İBB 2 metro hattı inşaatı için yeniden ihaleye çıkacak

Belirlenen bitiş takviminin gerisinde kalan, fiziki ilerlemeleri yüzde 15’i geçemeyen 2 metro hattı inşaatı için ihale yenilenecek. Kaynarca - Pendik – Tuzla ve Kirazlı -Halkalı Metro inşaatlarını gerçekleştiren mevcut yüklenici firmaların değiştirilecek. 2 metro hattı için yeniden ihale yapılacak. Yetersiz kalan mevcut firmalar yerine işi daha hızlı yapacak yüklenici firmalar belirlenip, sahaya davet edilecek.

Her iki metro hattının inşasını yüklenen firmalar, üzerlerine düşen sorumlulukları zamanında yerine getirmedi. İBB, işlerin yarım kalmaması, kamu zararının ortaya çıkmaması, en önemlisi 16 milyon İstanbullunun hakkının gasp edilmemesi adına üzerine düşeni yapacak. En kısa zamanda ihaleler yenilenecek.

ZAMAN KAYBI MUTLAKA ÖNLENECEK

İki Metro Projesinin devam etmesi, zaman kaybının yaşanmaması için hızlıca yeniden ihale süreci başlatılacak. İhale sonucuna göre yeni yüklenici firmalar ile inşaatın kaldığı yerden hızlıca başlaması için gerekli şartlar sağlanacak. Ortaya çıkacak zaman kaybının önlenmesi için yeni yapım çalışmalarının hızlandırılması için gerekli şartlar mutlaka oluşturulacak.

KAYNARCA – PENDİK – TUZLA METRO HATTI HAKKINDA

2018 Ocak ayında fiziksel saha ilerlemesi sadece %0,2’ydi. Ödenek yetersizliği ve kredi temin edilememesinden dolayı yapım işleri tamamen durdu. 2020 Şubat ayında Fransız Kalkınma Bankasından temin edilen 86 Milyon € kredi ile hattın yapım işleri yeniden başladı. Bu bütçe ile, 4,9 km uzunluğunda ve 2 istasyondan oluşan 1. ETAP “Pendik Merkez-Kaynarca Merkez-Fevzi Çakmak ve Tavşantepe İstasyonu-Kaynarca Merkez İstasyonu Kesimi”nin inşaasına hızla devam edildi. 2020 Aralık ayında Eurobond ihracı ile projeye 34 Milyon € daha finans sağlanarak 1. ETAP için gerekli tüm finans ihtiyacı tamamlandı. Fiziki ilerlemesi yüzde 30’lara çıkarılan hat inşaatının 2023 sonunda bitirilmesi planlanıyordu. 2017 yılında ihale ve yer teslimi sürecinden itibaren yaklaşık 3 yıl geciken metro yapım işinin, gereken bütçesi temin edilmiş olan 1. Etap’ının, hiçbir kesintiye ve duraklamaya uğramadan, daha fazla gecikmeye mahal vermeden, yapım işlerine hızla devam etmesinin ve 2023 açılış hedefi doğrultusunda tamamlanarak, işletmeye alınmasının önemi, önceliği ve yaratacağı kamu yararı yazılı olarak iletildi.

KİRAZLI HALKALI METRO HATTI HAKKINDA

Her ne kadar 2017 yılında yer teslimi yapılmış olsa da 2018 Ocak ayında fiziksel saha ilerlemesi % 2,5 iken, diğer bir ifadeyle sahada önemli ölçüde imalat yapılmadan, ödenek yetersizliği ve kredi temin edilememesinden dolayı yapım işleri tamamen durdu. 2020 Aralık ayında 170 Milyon Euro tutarındaki tahvil ihracı ile hattın yapım işleri yeniden başlatıldı. Bu bütçe ile, 4,2 km uzunluğunda ve 4 istasyondan oluşan 1. Etap “Kirazlı, Barbaros, Malazgirt, Mimar Sinan ve Fatih İstasyonu Kesimi”nin yapım işleri 2021 Şubat ayında yeniden başlandı. 9 İstasyondan oluşan 10 km uzunluğundaki hattın fiziki saha ilerlemesi yaklaşık %8’lere çıkarıldı. Ancak yüklenici firma son dönemde sahada işleri yavaşlattı.